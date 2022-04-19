Джейсон Момоа появится в Minecraft

Какого именно персонажа сыграет актер, на данный момент неизвестно, но это будет главная роль.

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42-летний американский актер Джейсон Момоа, прославившийся благодаря роли "Аквамена", присоединился к команде режиссера Джареда Хесса, который планирует совместно с Warner Bros. снять фильм о Minecraft, сообщает The Hollywood Reporter.

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Он сыграет главную роль в адаптации культовой видеоигры, но кого именно воплотит на большом экране, пока не уточняется.

О планах снять фильм, впервые заговорили еще 10 лет назад, однако только сейчас, судя по активности Хесса, проекту дали ход. Его будут продюсировать Мэри Пэрент и Рой Ли ("Дюна"), а Джилл Мессик получит посмертную награду за разработку фильма перед своей смертью в 2018 году. Среди исполнительных продюсеров– Джон Берг, Кейл Бойтер и Джон Спэйтс

Видеоигра Minecraft, дебютировавшая в 2011 году, была создана шведским геймдизайнером Маркусом Перссоном и разработана Mojang Studios. У нее особых целей, хотя она позволяет пользователям создавать миры с помощью блоков, в которых они потом пытаются выжить.

[ + – ] Трейлер игры Minecraft

Игра сразу же стала сенсацией: за первые несколько лет в ней зарегистрировалось более 100 млн пользователей, что привело к колоссальному приобретению Microsoft компании Mojang за $2,5 млрд в 2014 году.

Позже было выпущено несколько дополнительных продуктов, таких как Minecraft: Story Mode с Telltale Studios в 2014 году, Minecraft Earth в 2019 году и Minecraft Dungeons в 2020 году.

Ряд кинематографистов и продюсеров проявили интерес к тому, чтобы превратить игру в полноценный фильм, но генеральный директор Mojang Карл Манне сказал в интервью, что они будут участвовать только в том случае, "если появится правильная идея".

Сейчас Mojang ведет переговоры с Warner Bros. о фильме о Minecraft, и, кроме Джареда Хесса, режиссером может стать и Шон Леви, а сценарий напишет Джейсон Фукс ("Чудо-женщина").

Еще в 2015 году планировалось, что снимать картину будет Роб МакЭлхенни, звезда и соавтор фильма "В Филадельфии всегда солнечно", а главную роль должен был играть Стив Карелл. В 2016 году производство стартовало, однако после ухода в отставку директора Warner Bros. Грега Сильвермана процесс затормозился. На его место пришел Тоби Эммерих, у которого было "другое видение" фильма, из-за чего МакЭлхенни покинул проект в 2018 году.

В последние годы игровые фильмы были на пике популярности: в прошлом году 20th Century выпустила хитовую франшизу с Райаном Рейнольдсом "Главный герой", а Paramount добилась успеха с продолжением Sonic.

Напомним, Джейсон Момоа получил роль в 10 части франшизы "Форсаж". Кого именно сыграет Джейсон, на данный момент неизвестно, но ходят слухи, что это будет негативный герой.