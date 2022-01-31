После расставания с Лизой Боне Джейсон Момоа утвержден на новую роль и заменил "Скалу"

Кого именно сыграет Джейсон, на данный момент неизвестно, но ходят слухи, что это будет негативный герой.

42-летний американский актер Джейсон Момоа, который сейчас переживает расставание с Лизой Боне, получил роль в 10 части франшизы "Форсаж", о чем сообщается в Twitter-аккаунте проекта.

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"Fast Fam продолжает расти. Добро пожаловать, Джейсон Момоа", – говорится в подписи к снимку актера в соцсети.

Кого именно сыграет актер, пока что неизвестно, однако ходят слухи, что это негативный персонаж. Поводом же для его включения в актерский состав стало заявление Дуэйна "Скалы" Джонсона, что у него "нет шансов" вернуться в "Форсаж". Вин Дизель и компания не теряли времени даром и нашли ему замену.

Компанию Джейсону на съемочной площадке составят вернувшиеся к своим ролям Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Сон Кан, Лудакрис и Шарлиз Терон, а режиссерское кресло займет Джастин Лин, который снимал четвертую, пятую, шестую и девятую части франшизы.

Момоа – последняя звезда, присоединившаяся к давней франшизе боевиков, поскольку в последние годы в фильмах "Форсаж" снимались такие звезды как Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем, Джон Сина и даже Хелен Миррен. Фильмы продемонстрировали серьезную кассовую долговечность: "Форсаж-9" 2021 года собрал более $726 млн по всему миру.

Фильм, съемки которого стартуют этой весной, должен выйти в кинотеатрах 19 мая 2023 года.

В последнее время Джейсон сыграл Дункана Айдахо в "Дюне", продолжил съемки в сериале "Видеть" на Apple TV+, а также появится в фильме "Аквамен и Затерянное королевство".

Напомним, Момоа после расставания с Боне, с которой был вместе 16 лет, живет в автотрейлере, припаркованном во дворе своего приятеля. СМИ узнали причины, по которым распалась одна из самых красивых пар Голливуда.