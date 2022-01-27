Джейсон Момоа после расставания с Лизой Боне переселился в автофургон за $750 тысяч

Автомобиль, изготовленный на заказ, стоит во дворе приятеля актера.

42-летний актер Джейсон Момоа, больше всего известный зрителям по супергеройскому фильму "Аквамен", расставшись с женой Лизой Боне после 16 лет отношений, похоже, сменил и место жительства, сообщает The Mirror.

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Сейчас он обитает в фургоне Ford RV, припаркованном во дворе приятеля. Правда, как отмечают СМИ, это автофургон – далеко не такой простой. Изготовленный на заказ EarthRoamer XV-LTi 026 стоит около $750 тысяч, и актер так любит его, что даже приехал в нем на премьеру "Аквамена" в 2018 году.

[ + – ] Вот так выглядит автофургон, в похожем на который сейчас живет актер

Папарацци сняли Момоа, когда он выходил из фургона. Знаменитый актер выглядел растрепанным, а на его пальце больше не было обручального кольца. Джейсон надел рваную футболку и такие же джинсы и очки с темной оправой.

[ + – ] Джейсон Момоа живет в фургоне, припаркованном во дворе своего приятеля Фото: The Mirror

Джейсон и Лиза впервые встретились в джаз-клубе еще в 2005 году – незадолго до того, как Момоа приобрел мировую известность благодаря своей роли кхала Дрого в "Игре престолов". Уже через два года у них родилась дочь Лола, а еще год спустя на свет появился сын Накоа-Вольф. Джейсон также является отчимом дочери Лизы, Зои Кравиц, родной отец которой – легендарный музыкант Ленни Кравиц.

Несмотря на то, что Лизу всегда называли женой Джейсона, узами брака они связали себя только в 2017-м. Пара обменялась клятвами в своем доме в Топанге, штат Калифорния.

В январе 2022 года одна из самых красивых семей Голливуда заявила о своем расставании. Позже СМИ назвали наиболее реальные причины разрыва. По словам инсайдером. Джейсон и Лиза имели очень разные темпераменты. Если актер любил шумные компании и вечеринки, то Лиза предпочитала проводить время в тишине и с книгой.

Второй причиной называют расстояние, поскольку из-за съемок Джейсон очень часто отсутствовал дома.