Джейсон Момоа після розлучення з Лізою Боне переселився в автофургон за $750 тисяч

Автомобіль, виготовлений на замовлення, стоїть на подвір'ї приятеля актора.

42-річний актор Джейсон Момоа, найвідоміший глядачам із супергеройського фільму "Аквамен", розлучившись із дружиною Лізою Боне після 16 років стосунків, схоже, змінив і місце проживання, повідомляє The Mirror.

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Зараз він мешкає у фургоні Ford RV, що припаркований у дворі приятеля. Щоправда, як зазначають ЗМІ, цей автофургон – далеко не такий простий. Виготовлений на замовлення EarthRoamer XV-LTi 026, коштує близько $750 тисяч, і актор так любить його, що навіть приїхав на ньому на прем'єру "Аквамена" у 2018 році.

[ + – ] Ось такий вигляд має автофургон, у схожому на який зараз живе актор

Папараці зняли Момоа, коли він виходив із фургона. Знаменитий актор мав розпатланий вигляд, а на його пальці більше не було обручки. Джейсон одягнув рвану футболку і такі ж джинси й окуляри з темною оправою.

[ + – ] Джейсон Момоа живе у фургоні, припаркованому на подвір'ї свого приятеля Фото: brit

Джейсон і Ліза вперше зустрілися в джаз-клубі ще у 2005 році — незадовго до того, як Момоа набув світової популярності завдяки своїй ролі кхала Дрого в "Грі престолів". Уже через два роки в них народилася дочка Лола, а ще через рік з'явився син Накоа-Вольф. Джейсон також є вітчимом доньки Лізи, Зої Кравіц, рідний батько якої – легендарний музикант Ленні Кравіц.

Незважаючи на те, що Лізу завжди називали дружиною Джейсона, узами шлюбу вони пов'язали себе лише 2017-го. Пара обмінялася клятвами у своєму будинку в Топанзі, штат Каліфорнія.

У січні 2022 року одна з найкрасивіших сімей Голлівуду заявила про своє розлучення. Пізніше ЗМІ назвали найреальніші причини розриву. За словами інсайдера, Джейсон і Ліза мали дуже різні темпераменти. Якщо актор любив гучні компанії та вечірки, то Ліза воліла проводити час у тиші та з книгою.

Другою причиною називають відстань, оскільки через зйомки Джейсон дуже часто був відсутній удома.