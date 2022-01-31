Після розлучення з Лізою Боне Джейсона Момоа затверджено на нову роль, і він замінив "Скелю"

Кого саме зіграє Джейсон, зараз невідомо, але ходять чутки, що це буде негативний герой.

42-річний американський актор Джейсон Момоа, який зараз переживає розлучення з Лізою Боне, отримав роль у 10 частині франшизи "Форсаж", про що повідомляється у Twitter-акаунті проєкту.

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"Fast Fam продовжує рости. Ласкаво просимо, Джейсон Момоа", — йдеться в підписі до знімка актора в соцмережі.

Кого саме зіграє актор, поки що невідомо, однак ходять чутки, що це негативний персонаж. Приводом для його включення до акторського складу стала заява Двейна "Скелі" Джонсона, що в нього "немає шансів" повернутися до "Форсажу". Він Дизель і компанія не марнували часу та знайшли йому заміну.

Компанію Джейсону на знімальному майданчику складуть Мішель Родрігес, Тайріз Гібсон, Сон Кан, Лудакріс і Шарліз Терон, що повернулися до своїх ролей, а режисерське крісло займе Джастін Лін, який знімав четверту, п'яту, шосту та дев'яту частини.

Момоа – остання зірка, яка приєдналася до давньої франшизи бойовиків, оскільки останніми роками у фільмах "Форсаж" знімалися такі зірки як Двейн Джонсон, Джейсон Стейтем, Джон Сіна і навіть Гелен Міррен. Фільми продемонстрували серйозну касову довговічність: "Форсаж-9" 2021 зібрав понад $726 млн по всьому світу.

Фільм, зйомки якого стартують цієї весни, має вийти в кінотеатрах 19 травня 2023 року.

Останнім часом Джейсон зіграв Дункана Айдахо в "Дюні", продовжив зйомки в серіалі "Бачити" на Apple TV+, а також з'явиться у фільмі "Аквамен і Загублене королівство".

Нагадаємо, Момоа після розлучення з Боне, з якою був разом 16 років, живе в автотрейлері, припаркованому у дворі свого приятеля. ЗМІ дізналися причини, через які розпалася одна з найкрасивіших пар Голлівуду.