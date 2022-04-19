Джейсон Момоа з'явиться в Minecraft

Якого саме персонажа зіграє актор, зараз невідомо, але це буде головна роль.

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42-річний американський актор Джейсон Момоа, який прославився завдяки ролі "Аквамена", приєднався до команди режисера Джареда Хесса, який планує спільно з Warner Bros. зняти фільм про Minecraft, повідомляє The Hollywood Reporter.

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Він зіграє головну роль адаптації культової відеоігри, але кого саме втілить на великому екрані, поки не уточнюється.

Про плани зняти фільм, уперше заговорили ще 10 років тому, проте тільки зараз, судячи з активності Хесса, дали проєкту хід. Його продюсуватимуть Мері Перент і Рой Лі ("Дюна"), а Джилл Мессик отримає посмертну нагороду за розробку фільму перед своєю смертю у 2018 році. Серед виконавчих продюсерів — Джон Берг, Кейл Бойтер і Джон Спейтс.

Відеогра Minecraft, що дебютувала у 2011 році, була створена шведським геймдизайнером Маркусом Перссоном і розроблена Mojang Studios. У неї немає особливих цілей, хоча вона дозволяє користувачам створювати світи за допомогою блоків, в яких вони потім намагаються вижити.

[ + – ] Трейлер ігри Minecraft

Гра відразу ж стала сенсацією: за перші кілька років у ній зареєструвалося понад 100 млн користувачів, що призвело до колосального придбання Microsoft компанії Mojang за $2,5 млрд у 2014 році.

Пізніше було випущено кілька додаткових продуктів, таких як Minecraft: Story Mode з Telltale Studios у 2014 році, Minecraft Earth у 2019 році та Minecraft Dungeons у 2020 році.

Низка кінематографістів і продюсерів проявили інтерес до того, щоб перетворити гру на повноцінний фільм, але генеральний директор Mojang Карл Манне сказав в інтерв'ю, що вони братимуть участь лише в тому випадку, "якщо з'явиться правильна ідея".

Зараз Mojang веде переговори із Warner Bros. про фільм про Minecraft, та, крім Джареда Хесса, режисером може стати і Шон Леві, а сценарій напише Джейсон Фукс ("Диво-жінка").

Ще в 2015 році планувалося, що зніматиме картину Роб МакЕлхенні, зірка та співавтор фільму "У Філадельфії завжди сонячно", а головну роль мав грати Стів Карелл. У 2016 році виробництво стартувало, проте після відставки директора Warner Bros. Грега Сільвермана процес загальмувався. На його місце прийшов Тобі Еммеріх, який мав "інше бачення" фільму, через що МакЕлхенні залишив проєкт у 2018 році.

В останні роки ігрові фільми були на піку популярності: у минулому році 20th Century випустила хітову франшизу з Раяном Рейнольдсом "Головний герой", а Paramount досягла успіху з продовженням Sonic.

Нагадаємо, Джейсон Момоа отримав роль у 10 частині франшизи "Форсаж". Кого саме зіграє Джейсон, зараз невідомо, але ширяться чутки, що це буде негативний герой.