За мотивами легендарної гри: вийшов офіційний трейлер фільму "Minecraft" (відео)

Фільм "Minecraft" розповість про четвірку шукачів пригод, які випадково потрапляють у незвіданий Верхній світ, де на них чекають неймовірні події.

Warner Bros Pictures і Legendary Pictures представили новий трейлер фільму "Minecraft", в якому знялися Джейсон Момоа, Емма Маєрс, Джек Блек, Себастьян Юджин Гансен, Даніель Брукс та інші. Як пише Deadline, майбутня картина режисера Джареда Гесса є адаптацією популярної франшизи відеоігор Minecraft, яка розповідає про молоду дівчину та її групу незвичайних супутників, що вирушають у пригоду, щоби врятувати Верхній світ від Дракона Краю.

Новий фільм фактично дублює сюжет "Джуманджі". У ньому пара дорослих і пара підлітків опиняються в ігровому світі, де їм доводиться рятуватися від злих істот, одночасно намагаючись захистити добрих.

Трейлер фільму Minecraft

"Чотири невдахи щосили намагаються подолати звичайні життєві проблеми, аж поки їх не затягує через таємничий портал до Верхнього світу, дивної кубічної Країни див, яка процвітає завдяки уяві. Цей світ їм належить досліджувати і захищати від злих істот, якщо вони хочуть повернутися додому. Разом зі Стівом головні герої вирушають у магічну пригоду, де їм доведеться проявити хоробрість і пробудити свої найкращі здібності, які допоможуть їм вижити в реальному житті", — йдеться в синопсисі.

Залаштунки зйомок фільму "Minecraft"

Кадри трейлера дають детальніший погляд на Overworld, показуючи, як фільм відтворює середовище відеоігри, але також натякають, що буде багато відсилань до ігор іншими способами, зокрема у формі реквізиту та істот. Наприклад, тут показані пігліни, які є антагоністами, як і в деяких іграх. Момоа також показаний копачем в одній короткій сцені, а блоки землі зникають в істинно ігровій манері. Наприкінці трейлера також показана перлина Ендера, пристрій з ігор, що дає змогу користувачеві телепортуватися.

Творча команда режисера Гесса за камерою охоплює оператора-постановника Енріке Чедіака, художника-постановника Гранта Мейджора, редактора Джеймса Томаса, супервайзера візуальних ефектів Дена Леммона і художницю з костюмів Аманду Ніл. Музику написав Марк Мазерсбо.

Міжнародна прем'єра фільму запланована на 2 квітня 2025 року.

Minecraft: інді-гра, що стала легендою

Minecraft (від англ. mine — "шахта; добувати" + craft — "ремесло; створювати") — комп'ютерна інді-гра в жанрі пісочниці, створена шведським програмістом Маркусом Перссоном і випущена його студією Mojang AB. Цікаво, що Перссон від самого початку відкрито говорив про те, що працює над грою, і не приховував цього, як багато інших розробників.

"Із самого початку я був дуже відкритим щодо розробки Minecraft. Я говорив про це на форумах, насамперед на TIGSource, і розповідав людям, чим я зараз займаюся, що розробляю, на якому я етапі та якою я хотів би бачити гру врешті-решт", — зізнавався він 2011-го.

Ця гра не ставить перед користувачем якихось конкретних цілей, та пропонує йому повну свободу дій. Він може досліджувати територію, добувати корисні копалини, битися з противниками тощо. У грі є режими "виживання" та "творчість", перший з яких передбачає видобуток ресурсів, а другий — наявність цих ресурсів у достатній кількості для творення.

На стадії проєкту гра називалася Cave game, що в перекладі з англійської означає "печерна гра". Потім вона була перейменована в Minecraft: Order of the Stone і в підсумку стала просто Minecraft.

У багатьох зарубіжних школах Minecraft є обов'язковим предметом. Учні в обов'язковому порядку грають у цю гру, щоб дізнатися про міське планування, проблеми довкілля, навчитися вирішувати питання, робити вибір тощо. Пізніше вчені довели, що відеоігри позитивно впливають на розвиток різноманітних навичок.

Minecraft неодноразово потрапляла до списків найкращих ігор як на думку критиків, так і самих гравців. 23 серпня 2016 року Minecraft посіла 6-те місце в списку 50 найкращих ігор усіх часів за версією американського журналу Time, а 19 вересня 2019 року — 1-ше місце в списку 50 найкращих ігор XXI століття за версією британського видання The Guardian.

Раніше Фокус писав, що 18-річний хлопець із США відтворив увесь відомий Всесвіт у Minecraft.