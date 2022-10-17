18-летний парень из США воссоздал всю известную Вселенную в Minecraft (видео)

С помощью игры, в которой можно построить практически все, американец потратил 2 месяца, чтобы сотворить нашу Вселенную.

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18-летний Кристофер Слейтон является ярым поклонником игры Minecraft, в которой с помощью специальных блоков можно построить все что угодно. Но парень доказал, что в этой игре можно создать не только земные объекты, но даже и всю известную Вселенную. Для этого ему понадобилось провести за компьютером 2 месяца, но результаты работы впечатляют, пишет Space.

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Игра Minecraft, которая была выпущена в 2009 году, не является традиционным космическим симулятором, но с помощью специальных модов в ней можно создать и целую Вселенную. Что и доказал 18-летний Кристофер Слейтон.

"Только чтобы создать черную дыру я потратил целых 8 часов. Только после двух месяцев работы я осознал, почему многие просто сходят с ума от того, насколько красива и огромна наша Вселенная", — говорит Слейтон.

Одной из проблем, с которыми столкнулся американец при создании Вселенной, была попытка воссоздать темную и светлую стороны планет в игре, в которой даже нет источника света. Этот процесс занял у него несколько дней. Но затем возникли проблемы с воссозданием планет с кольцами. Например, чтобы правильно построить Сатурн ему пришлось потрать целый день.

Технические трудности возникли у Слейтона при создании более крупных галактических объектов, которые нужно было воссоздать с математической точностью. Тем не менее ему удалось все преодолеть и благодаря этому можно увидеть много знаменитых объектов, в том числе известную структуру в туманности Орла под названием "Столпы творения". С помощью видео, которое создал Слейтон можно осуществить своеобразное путешествие сквозь галактики.

Слейтон играет в Minecraft уже почти 10 лет, а 2019 году он начал публиковать видео своих ландшафтов, которые он создает в игре, на YouTube. Этот канал стал его главным приоритетом с тех пор, как этой весной он окончил среднюю школу. О колледже американец пока не думает и собирается стать спасателем. В то же время он планирует расширять свой видеоконтент, чтобы привлечь как можно больше подписчиков.

[ + – ] Одной из проблем, с которыми столкнулся американец при создании Вселенной, была попытка воссоздать темную и светлую стороны планет в игре, в которой даже нет источника света. Этот процесс занял у него несколько дней. Но затем возникли проблемы с воссозданием планет с кольцами. Например, чтобы правильно построить Сатурн ему пришлось потрать целый день Фото: NY times

По словам Слейтона позитивная реакция пользователей на его творение побудила его и дальше работать над созданием разных амбициозных проектов.

"Это же здорово, когда можно устроить полет через космос или увидеть черную дыру не только в фильме "Интерстеллар"", — говорит Слейтон.

Также Фокус писал о том, что ученые создали подробную симуляцию Вселенной, в которой показана ее эволюция от Большого взрыва и до наших дней.

Что касается реального, а не виртуального космоса, то японские ученые сделали предположение, что скоро будет найдена похожая на Землю планета с океанами и континентами, как уже писал Фокус.