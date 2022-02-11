От Большого взрыва до сегодня: ученые создали самую большую и точную симуляцию Вселенной (видео)

Ученые впервые создали максимально подробную визуализацию наблюдаемой Вселенной, в которой показана эволюция космоса от Большого взрыва до сегодня.

Новую 3D-карту локальной Вселенной создали ученые из Даремского университета в Англии. На ней можно увидеть правильное расположение и свойства Местной группы галактик, куда входит и наш Млечный путь, сообщает Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Ученые загрузили известные данные о местной Вселенной в суперкомпьютер, который создал максимально подробную и точную визуализацию. Это моделирование показывает, как законы физики действовали на темную материю и космический газ в течение всей эволюции космоса на протяжении 13,7 млрд лет после Большого взрыва.

[ + – ] Скопление Девы в симуляции Фото: Daily Mail

Симуляция, которую назвали SIBELIUS-DARK содержит 130 млрд частиц, что соответствует 500 млрд страниц стандартного печатного текста.

"Наша симуляция очень близко согласуется со стандартной моделью Вселенной и добавляет доказательства существования холодной темной материи, вида темной материи, которая, как считается держит все галактики вместе’, — говорит Каролос Френк из Даремского университета.

Визуализация демонстрирует, что Сверхскопление Девы, куда входит Местная группа галактик достаточно необычно, поскольку в нем меньше, чем в остальных участках Вселенной звездных скоплений. По словам ученых, это связано с тем, что здесь меньше темной материи.

[ + – ] Скопление Волос Вероники в симуляции Фото: Daily Mail

"Эта симуляция, основанная на современных данных, связывает все астрономические наблюдения воедино и показывает, как темная материя и космический газ эволюционировали за миллиарды лет", — говорит Стюарт Макалпайн из Хельсинкского университета.

По словам ученых, темная материя на протяжении всей жизни Вселенной, объединяется в маленькие комки или гало, притягивает космический газ под воздействием гравитации, а потом образуются целые галактики, скопления и сверхскопления галактик.

Холодная темная материя, о которой говорят последние двадцать лет, объясняет множество явлений, таких как свойства тепла, оставшегося после Большого взрыва, и даже количество и пространственное распределение галактик.

В данной симуляции местной Вселенной можно увидеть скопление Девы, скопление Волос Вероники, скопление Персея, комплекс сверхскоплений галактик Великая стена Слоуна, а также пустоту, где нет галактик под названием Местный войд.

В центре симуляции находятся Млечный путь и соседняя галактика Андромеды, которые однажды станут единым целым.

Напоминаем, что ученые нашли огромную гравитационную аномалию возле Млечного пути под названием Великий аттрактор. Исследователи также создали компьютерную симуляцию, которая показывает движение тысяч галактик за миллиарды лет.

Фокус также писал о том, что астрономы прислушались к центру Млечного Пути в поисках инопланетян и сделали важное открытие.