Великий аттрактор. Ученые нашли огромную гравитационную аномалию возле Млечного пути

Астрономы создали визуализацию, которая показывает движение 10 тысяч галактик за последние 11,5 млрд лет и смогли подробно увидеть особенности нескольких сверхскоплений галактик.

В рамках нового исследования группа ученых из разных университетов мира впервые проследила за движением тысяч галактик и скоплений галактик в пределах 350 млн лет от Земли. Они создали визуализацию их движения за последние 11,5 млрд лет, сообщает SciTechDaily.

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Ученым удалось вычислить пути движения галактик в течение миллиардов лет на основе их текущей яркости, положения и современного движения. С момента Большого взрыва и появления галактик, они двигаются с огромной скоростью вместе с расширением Вселенной. Со временем гравитация меняет движение галактик, так что они не просто расходятся в разные стороны, а собираются в нити и скопления. С другой стороны, благодаря этому остаются огромные пустоты в пространстве, где нет галактик.

"Мы сосредоточили свое внимание на подробной истории формирования крупномасштабных структур во Вселенной путем обратного проектирования гравитационных взаимодействий, которые их создали", — говорит Эд Шайя, из Университета штата Мэриленд.

Великий аттрактор

Есть несколько огромных областей во Вселенной, в которой сконцентрировано большое количество галактик. И они особенно привлекли астрономов в ходе исследования. Среди них и гравитационная аномалия под названием Великий аттрактор. Она находится на расстоянии примерно 250 млн световых лет от Земли в созвездии Наугольник.

[ + – ] Панорама небосвода в коротковолновых ИК-лучах — положение Великого аттрактора (Great Attractor) указано длинной голубой стрелкой из правого нижнего угла изображения Фото: wikipedia

Этот гигантский объект имеет массу в 100 тысяч раз превышающую массу Млечного пути. Великий аттрактор является ядром сверхскопления галактик Ланиакея, в которое входит и наш Млечный Путь. По расчетам астрономов Ланиакея имеет диаметр 520 млн световых лет и сюда входят примерно 100 тысяч галактик.

[ + – ] Срез локальной Вселенной, показывающий орбиты, по которым следуют галактики, выделенные белым цветом, и контуры областей с высокой плотностью, отмеченные оттенками желто-оранжевого. Млечный Путь (в центре), Великий аттрактор(слева), сверхскопление Рыб-Персея (справа) Фото: SciTechDaily

Масса Великого аттрактора настолько велика, что другие галактики и скопления поблизости этого объекта формируют огромный поток галактик, который направлен именно на эту область пространства.

Нить Персея-Пегаса

Еще одной захватывающей областью Вселенной, которой уделили свое внимание астрономы является галактическая нить Персея-Пегаса, в которую входят сверхскопление галактик Рыб-Персея и сверхскопление галактик Рыб-Кита. Эта нить простирается почти на миллиард световых лет и является одной из крупнейших известных структур во Вселенной. Также астрономы более подробно изучили сверхскопление Девы, которое является ближайшей к Млечному Пути огромной концентрацией галактик.

"Более 30 лет астрономы считали Великий аттрактор основным источником гравитации, который заставляет всю область рядом с нами двигаться с высокой пекулярной скоростью относительно однородного космического расширения, но природа этого источника была неясной. Наша реконструкция орбиты позволила впервые хорошо рассмотреть этот ранее загадочный регион", — говорит Р. Брент Талли из Гавайского университета.

С помощью своей визуализации ученые не только проследили процесс расхождения галактик в космосе, но и смогли показать пути движения галактик до тех пор, пока Вселенная не станет почти в два раза старше. По словам ученых, в следующие 10 миллиардов лет произойдет лишь несколько крупных слияний галактик, и все они произойдут в регионах с высокой плотностью материи.