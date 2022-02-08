Великий атрактор. Учені знайшли величезну гравітаційну аномалію біля Чумацького шляху

Астрономи створили візуалізацію, яка показує рух 10 тисяч галактик за останні 11,5 млрд років і змогли детально побачити особливості кількох надскупчень галактик.

У межах нового дослідження група вчених із різних університетів світу вперше простежила за рухом тисяч галактик і скупчень галактик у межах 350 млн років від Землі. Вони створили візуалізацію їхнього руху за останні 11,5 млрд років, повідомляє SciTechDaily.

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Ученим вдалося вирахувати шляхи руху галактик протягом мільярдів років на основі їхньої поточної яскравості, становища та сучасного руху. З моменту Великого вибуху та появи галактик, вони рухаються з величезною швидкістю разом із розширенням Всесвіту. Згодом гравітація змінює рух галактик, тож вони не просто розходяться в різні боки, а збираються в нитки та скупчення. З іншого боку, завдяки цьому залишаються величезні порожнечі в просторі, де немає галактик.

"Ми зосередили свою увагу на докладній історії формування великомасштабних структур у Всесвіті шляхом зворотного проєктування гравітаційних взаємодій, які їх створили", — каже Ед Шайя, з Університету штату Меріленд.

Великий атрактор

Є кілька величезних ділянок у Всесвіті, де сконцентровано велику кількість галактик. І вони особливо залучили астрономів під час дослідження. Серед них гравітаційна аномалія під назвою Великий атрактор. Вона знаходиться на відстані приблизно 250 млн світлових років від Землі в сузір'ї Накутник.

[ + – ] Панорама небосхилу в короткохвильових ІЧ-променях — положення Великого атрактора (Great Attractor) вказано довгою блакитною стрілкою з правого нижнього кута зображення Фото: wikipedia

Цей гігантський об'єкт має масу, яка в 100 тисяч разів перевищує масу Чумацького шляху. Великий атрактор є ядром надскупчення галактик Ланіакея, до якого входить і наш Чумацький Шлях. За розрахунками астрономів Ланіакея має діаметр 520 млн світлових років і сюди входять приблизно 100 тисяч галактик.

[ + – ] Зріз локального Всесвіту, що показує орбіти, за якими випливають галактики, виділені білим кольором, і контури ділянок із високою щільністю, відзначені відтінками жовто-жовтогарячого. Чумацький Шлях (у центрі), Великий аттрактор (ліворуч), надскупчення Риб-Персея (праворуч) Фото: SciTechDaily

Маса Великого атрактора настільки велика, що інші галактики та скупчення поблизу цього об'єкта формують величезний потік галактик, спрямований саме на цю ділянку простору.

Нитка Персея-Пегаса

Ще однією захопливою ділянкою Всесвіту, якій приділили свою увагу астрономи, є галактична нитка Персея-Пегаса, в яку входять надскупчення галактик Риб-Персея і надскупчення галактик Риб-Кита. Ця нитка простягається майже на мільярд світлових років і є однією з найбільших відомих структур у Всесвіті. Також астрономи докладніше вивчили надскупчення Діви, яке є найближчою до Чумацького Шляху величезною концентрацією галактик.

"Понад 30 років астрономи вважали Великий атрактор основним джерелом гравітації, який змушує всю ділянку поруч із нами рухатися з високою пекулярною швидкістю відносно однорідного космічного розширення, але природа цього джерела була незрозумілою. Наша реконструкція орбіти дозволила вперше добре розглянути цей раніше загадковий регіон", — каже Р. Брент Таллі з Гавайського університету.

За допомогою своєї візуалізації вчені не тільки простежили процес розходження галактик у космосі, але й змогли показати шляхи руху галактик доти, доки Всесвіт не стане майже вдвічі старшим. За словами вчених, у наступні 10 мільярдів років відбудеться лише кілька великих злиттів галактик, і всі вони відбудуться у регіонах із високою щільністю матерії.