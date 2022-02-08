Великий атрактор. Учені знайшли величезну гравітаційну аномалію біля Чумацького шляху
Астрономи створили візуалізацію, яка показує рух 10 тисяч галактик за останні 11,5 млрд років і змогли детально побачити особливості кількох надскупчень галактик.
У межах нового дослідження група вчених із різних університетів світу вперше простежила за рухом тисяч галактик і скупчень галактик у межах 350 млн років від Землі. Вони створили візуалізацію їхнього руху за останні 11,5 млрд років, повідомляє SciTechDaily.
Ученим вдалося вирахувати шляхи руху галактик протягом мільярдів років на основі їхньої поточної яскравості, становища та сучасного руху. З моменту Великого вибуху та появи галактик, вони рухаються з величезною швидкістю разом із розширенням Всесвіту. Згодом гравітація змінює рух галактик, тож вони не просто розходяться в різні боки, а збираються в нитки та скупчення. З іншого боку, завдяки цьому залишаються величезні порожнечі в просторі, де немає галактик.
"Ми зосередили свою увагу на докладній історії формування великомасштабних структур у Всесвіті шляхом зворотного проєктування гравітаційних взаємодій, які їх створили", — каже Ед Шайя, з Університету штату Меріленд.
Великий атрактор
Є кілька величезних ділянок у Всесвіті, де сконцентровано велику кількість галактик. І вони особливо залучили астрономів під час дослідження. Серед них гравітаційна аномалія під назвою Великий атрактор. Вона знаходиться на відстані приблизно 250 млн світлових років від Землі в сузір'ї Накутник.
Цей гігантський об'єкт має масу, яка в 100 тисяч разів перевищує масу Чумацького шляху. Великий атрактор є ядром надскупчення галактик Ланіакея, до якого входить і наш Чумацький Шлях. За розрахунками астрономів Ланіакея має діаметр 520 млн світлових років і сюди входять приблизно 100 тисяч галактик.
Маса Великого атрактора настільки велика, що інші галактики та скупчення поблизу цього об'єкта формують величезний потік галактик, спрямований саме на цю ділянку простору.
Нитка Персея-Пегаса
Ще однією захопливою ділянкою Всесвіту, якій приділили свою увагу астрономи, є галактична нитка Персея-Пегаса, в яку входять надскупчення галактик Риб-Персея і надскупчення галактик Риб-Кита. Ця нитка простягається майже на мільярд світлових років і є однією з найбільших відомих структур у Всесвіті. Також астрономи докладніше вивчили надскупчення Діви, яке є найближчою до Чумацького Шляху величезною концентрацією галактик.
"Понад 30 років астрономи вважали Великий атрактор основним джерелом гравітації, який змушує всю ділянку поруч із нами рухатися з високою пекулярною швидкістю відносно однорідного космічного розширення, але природа цього джерела була незрозумілою. Наша реконструкція орбіти дозволила вперше добре розглянути цей раніше загадковий регіон", — каже Р. Брент Таллі з Гавайського університету.
За допомогою своєї візуалізації вчені не тільки простежили процес розходження галактик у космосі, але й змогли показати шляхи руху галактик доти, доки Всесвіт не стане майже вдвічі старшим. За словами вчених, у наступні 10 мільярдів років відбудеться лише кілька великих злиттів галактик, і всі вони відбудуться у регіонах із високою щільністю матерії.