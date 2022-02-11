Від Великого вибуху до сьогодні: вчені створили найбільшу та найточнішу симуляцію Всесвіту (відео)

Учені вперше створили максимально докладну візуалізацію Всесвіту, в якій показано еволюцію космосу від Великого вибуху до сьогодні.

Нову 3D-карту локального Всесвіту створили вчені з Даремського університету в Англії. На ній можна побачити правильне розташування та властивості Місцевої групи галактик, куди входить і наш Чумацький шлях, повідомляє Daily Mail.

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Учені завантажили відомі дані про місцевий Всесвіт у суперкомп'ютер, який створив максимально докладну та точну візуалізацію. Це моделювання показує, як закони фізики діяли на темну матерію і космічний газ протягом усієї еволюції космосу впродовж 13,7 млрд років після Великого вибуху.

[ + – ] Скупчення Діви в симуляції Фото: Daily Mail

Симуляція, яку назвали SIBELIUS-DARK містить 130 млрд частинок, що відповідає 500 млрд сторінок стандартного друкованого тексту.

"Наша симуляція дуже близько узгоджується зі стандартною моделлю Всесвіту та додає докази існування холодної темної матерії, виду темної матерії, яка, як вважається, тримає всі галактики разом", — говорить Каролос Френк із Даремського університету.

Візуалізація показує, що надскупчення Діви, куди входить Місцева група галактик досить незвичайне, оскільки в ньому менше, ніж в інших ділянках Всесвіту зоряних скупчень. За словами вчених, це пов'язано з тим, що тут менше темної матерії.

[ + – ] Скупчення Волосся Вероніки в симуляції Фото: Daily Mail

"Ця симуляція, заснована на сучасних даних, пов'язує всі астрономічні спостереження воєдино та показує, як темна матерія і космічний газ еволюціонували за мільярди років", — каже Стюарт Макалпайн з університету Гельсінкі.

За словами вчених, темна матерія протягом усього життя Всесвіту, об'єднується в маленькі грудки або гало, притягує космічний газ під впливом гравітації, а потім утворюються цілі галактики, скупчення і надскупчення галактик.

Холодна темна матерія, про яку говорять останні двадцять років, пояснює безліч явищ, такі як властивості тепла, що залишилося після Великого вибуху, і навіть кількість і просторовий розподіл галактик.

У цій симуляції місцевої Всесвіту можна побачити скупчення Діви, скупчення Волосся Вероніки, скупчення Персея, комплекс надскупчень галактик Велика стіна Слоуна, а також порожнечу де немає галактик під назвою Місцевий війд.

У центрі симуляції знаходяться Чумацький шлях і сусідня галактика Андромеди, які одного разу стануть єдиним цілим.

Нагадуємо, що вчені знайшли величезну гравітаційну аномалію біля Чумацького шляху під назвою "Великий атрактор". Дослідники також створили комп'ютерну симуляцію, яка вказує на рух тисяч галактик за мільярди років.

Фокус також писав, що астрономи прислухалися до центру Чумацького Шляху в пошуках інопланетян і зробили важливе відкриття.