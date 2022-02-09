Астрономи прислухалися до центру Чумацького Шляху в пошуках інопланетян: ось що вони знайшли
Учені намагалися почути сигнали позаземних цивілізацій, які можуть приходити зі 144 планет у центрі нашої галактики.
За допомогою одного з найчутливіших радіотелескопів Murchison Widefield Array, що розташований в Австралії, вчені вже вчетверте прослуховували космос у пошуках техносигнатур – сигналів, які мають спрямовувати до космосу інопланетяни. Цього разу астрономи направили радіотелескоп на центр Чумацького шляху, де виявлено 144 екзопланети та мільярди зірок, повідомляє Cnet.
Але, як і попередні три рази, астрономи нічого не почули. Нічого такого, що б нагадувало сигнали позаземних цивілізацій.
"Ми шукали тривалі стійкі сигнали, які могли бути техносигнатурами, тобто сигналами, які передає в космос розумне інопланетне життя. Але, як і під час минулих спроб ми нічого такого не почули. Хоча, може, інопланетяни використовують інші технології для передачі сигналів?" — каже Ченоа Тремблей із Інституту SETI, Каліфорнія, США.
Астрономи шукали ознаки розумного життя в центрі Чумацького Шляху за допомогою радіотелескопа Murchison Widefield Array, який складається з 4096 павукоподібних антен і розташований в Австралії. Ці антени можуть вловлювати низькочастотні радіохвилі з космосу.
Це вже вчетверте вчені використовують цей радіотелескоп для пошуків інопланетян. У 2020 році вони "прослухали" ділянку галактики з 10 млн зірок, у 2018 році вони вивчали туманність Оріона, а все почалося ще у 2013 році, коли вони вперше направили радіотелескоп до центру Чумацького Шляху.
За словами Тремблея, новий пошук відрізнявся від решти. Наразі вчені шукали можливі сигнали, які можуть прийти зі 144 екзопланет. Минулого разу їх було лише 38.
У центрі нашої галактики найвища щільність зірок, тож якщо шукати розумне життя, то найкраще там, кажуть учені.
"Там, де є багато зірок, можуть бути й планети, а на планетах може бути життя. Вважається, що заселені світи швидше за все сконцентровані в центрі галактики", — говорить Тремблей.
За словами вченого, точну кількість зірок, яку було охоплено пошуком назвати важко. За попередніми даними, приблизно 3 млн зірок.
"Але там мільярди зіркових систем, і ми охопили нашим пошуком лише краплю в космічному океані", — каже Тремблей.
Уперше вчені шукали техносигнатури на частоті 155 МГц, щоб уникнути перешкод із Землі. Зараз радіотелескоп Murchison Widefield Array проходить модернізацію, і, можливо, в майбутньому він зможе покращити свої технічні "навички", які планують використовувати вчені для пошуку позаземного життя і в інших частинах Чумацького Шляху.
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