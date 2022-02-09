Астрономи прислухалися до центру Чумацького Шляху в пошуках інопланетян: ось що вони знайшли

Учені намагалися почути сигнали позаземних цивілізацій, які можуть приходити зі 144 планет у центрі нашої галактики.

За допомогою одного з найчутливіших радіотелескопів Murchison Widefield Array, що розташований в Австралії, вчені вже вчетверте прослуховували космос у пошуках техносигнатур – сигналів, які мають спрямовувати до космосу інопланетяни. Цього разу астрономи направили радіотелескоп на центр Чумацького шляху, де виявлено 144 екзопланети та мільярди зірок, повідомляє Cnet.

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Але, як і попередні три рази, астрономи нічого не почули. Нічого такого, що б нагадувало сигнали позаземних цивілізацій.

"Ми шукали тривалі стійкі сигнали, які могли бути техносигнатурами, тобто сигналами, які передає в космос розумне інопланетне життя. Але, як і під час минулих спроб ми нічого такого не почули. Хоча, може, інопланетяни використовують інші технології для передачі сигналів?" — каже Ченоа Тремблей із Інституту SETI, Каліфорнія, США.

Астрономи шукали ознаки розумного життя в центрі Чумацького Шляху за допомогою радіотелескопа Murchison Widefield Array, який складається з 4096 павукоподібних антен і розташований в Австралії. Ці антени можуть вловлювати низькочастотні радіохвилі з космосу.

Це вже вчетверте вчені використовують цей радіотелескоп для пошуків інопланетян. У 2020 році вони "прослухали" ділянку галактики з 10 млн зірок, у 2018 році вони вивчали туманність Оріона, а все почалося ще у 2013 році, коли вони вперше направили радіотелескоп до центру Чумацького Шляху.

[ + – ] Частина радіотелескопа Murchison Widefield Array Фото: cnet.com

За словами Тремблея, новий пошук відрізнявся від решти. Наразі вчені шукали можливі сигнали, які можуть прийти зі 144 екзопланет. Минулого разу їх було лише 38.

У центрі нашої галактики найвища щільність зірок, тож якщо шукати розумне життя, то найкраще там, кажуть учені.

"Там, де є багато зірок, можуть бути й планети, а на планетах може бути життя. Вважається, що заселені світи швидше за все сконцентровані в центрі галактики", — говорить Тремблей.

За словами вченого, точну кількість зірок, яку було охоплено пошуком назвати важко. За попередніми даними, приблизно 3 млн зірок.

"Але там мільярди зіркових систем, і ми охопили нашим пошуком лише краплю в космічному океані", — каже Тремблей.

Уперше вчені шукали техносигнатури на частоті 155 МГц, щоб уникнути перешкод із Землі. Зараз радіотелескоп Murchison Widefield Array проходить модернізацію, і, можливо, в майбутньому він зможе покращити свої технічні "навички", які планують використовувати вчені для пошуку позаземного життя і в інших частинах Чумацького Шляху.

Фокус уже писав про те, що вчений із Гарварду починає полювання за інопланетянами. Він хоче, щоб дослідники серйозно сприйняли вивчення НЛО.