Знімки НЛО з високою роздільною здатністю: вчений із Гарварду починає полювання за іншопланетянами

Фізик-теоретик Аві Леб заснував проєкт, який покликаний змусити наукову спільноту серйозно поставитися до досліджень НЛО.

Професор природничих наук Гарвардського університету, фізик-теоретик Аві Леб закликає наукову спільноту серйозніше поставитися до пошуку позаземного життя, пише Futurism.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Нещодавно Леб заявив, що у найближчі кілька років планує зайнятися збиранням "зображень НЛО у високій якості".

"Я хочу, щоб наступне покоління могло вільно обговорювати такі теми, і щоб це стало частиною мейнстриму. Отримавши зображення чогось незвичайного (НЛО) у високій якості, я сподіваюся, що ситуація може змінитися. Я припускаю, що це стане можливим у найближчі рік або два", — каже фізик-теоретик.

Роком раніше Леб випустив книгу, в якій стверджував, що міжзоряний об'єкт "Оумуамуа", який відвідав Сонячну систему у 2017 році, міг стати інопланетним зондом. Також Леб давно нарікав на те, що наукова спільнота намагається відгородитися від досліджень НЛО, називаючи їх природними явищами чи теоріями змови.

"Наукова спільнота може звернутися до цієї теми, навіть якщо інші не бачать у ній особливого сенсу", — зазначає професор Гарварда.

Щоб змінити ситуацію, Леб заснував проєкт "Галілео", в якому беруть участь більше сотні інших учених. Метою проєкту є створення мережі складних телескопів, які скануватимуть небо Землі у пошуках інопланетян.

Вже цього літа на даху обсерваторії Гарвардського коледжу буде встановлено перший телескоп Леба. Він буде оснащений інфрачервоними камерами, радіодатчиками, аудіодатчиками та магнітометром, що працюють цілодобово та без вихідних.

"Ми йдемо невідомими стежками, де можуть рости стиглі плоди, яких ще ніхто не зірвав, тому що ніколи не бачив", — підсумував Леб.

Вчений сподівається, що переконливі свідчення НЛО зможуть зрушити ситуацію з мертвої точки та залучити до досліджень широке коло експертів.

Нагадаємо, влітку минулого року Пентагон оприлюднив документи, в яких було зібрано дані про 144 НЛО, виявлені за останні кілька років. В американському оборонному відомстві визнали, що поки що не можуть пояснити всі ці випадки. Єдиними підозрюваними є військові розробки РФ та Китаю.