Пентагон оприлюднив звіт про 144 НЛО, виявлених за останні два роки (відео)

В оборонному відомстві США визнали, що не можуть пояснити ці випадки. Є припущення, що це секретні військові розробки Росії або Китаю.

Уряд США заявило, що у нього немає пояснень появи десятків невпізнаних літаючих обʼєктів, помічених військовими пілотами в різні роки.

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Як пише ВВС, в опублікованому в пʼятницю, 25 червня звіті Пентагону йдеться, що з 2004 року про це явище було зроблено 144 повідомлення, але все, крім одного, залишаються непоясненими.

Конгрес зажадав звіт після того, як військові США повідомили про численні випадки обʼєктів, що безладно рухаються в небі.

У серпні 2020 року Пентагон заснував Цільову групу з непізнаних повітряних явищ. Робота групи полягала в "виявленні, аналізі та каталогізації" цих подій, а також в розумінні "природи і походження НЛО".

У проміжному звіті говориться, що більшість з 144 зареєстрованих випадків "невпізнаних повітряних явищ", які відбулися за останні два роки, після того як ВМС США впровадили стандартизований механізм звітності.

У 143 випадках, про які було повідомлено, "не вистачає інформації, щоб звʼязати інциденти з конкретними поясненнями".

Також у звіті йдеться, що "не було чітких вказівок на те, що існує якесь неземне пояснення" для цих обʼєктів, але це також не виключалося.

У повідомленні сказано також, що НЛО "ймовірно, не мають єдиного пояснення". Деякі з них можуть бути технологіями з іншої країни, наприклад, Китаю або Росії, інші можуть бути природними атмосферними явищами, такими як кристали льоду, які можуть реєструватися радіолокаційними системами.

Єдиний випадок, який вдалося ідентифікувати "з високим ступенем впевненості", був описаний як "велика повітряна куля, що спускається".

У квітні 2021 року Міністерство оборони США опублікувало відео з НЛО, зняте ВМС США.

[ + – ] Видео з НЛО

В одному з випусків CBS News в травні поточного року два колишніх пілота ВМС стверджували, що бачили в Тихому океані об'єкт, який, здавалося, відбивав їх рухи.

Один пілот описав його як "маленький білий об'єкт, схожий на хрестики-нулики".

"Він рухався дуже швидко і хаотично, неможливо було передбачити, в який бік він поверне. У нього не було слідів диму або рушійної сили, видимих поверхень управління польотом, щоб маневрувати так, як він маневрував", — розповів один з пілотів Алекс Дітріх.

Нагадаємо, в квітні 2021 року Міноборони США підтвердило достовірність фотографій 2019 року, на яких зафіксовані "непізнані літаючі обʼєкти".

Також в Мережі зʼявився звіт бразильської поліції, в якому описується зустріч жителів і правоохоронців містечка Клаудіо, неподалік від Ріо-де-Жанейро з НЛО.

19 травня житель Австралії розповів, що його дрон збив НЛО розміром з автомобіль.