В Бразилии опубликовали полицейский отчет, в котором описана встреча с инопланетянами

Согласно отчету, в 2008 году НЛО были замечены в небе над городком Клаудио, а потом полиция гонялась за "гуманоидными существами" по тростниковому полю

В Сети появился отчет бразильской полиции, в котором описывается встреча жителей и правоохранителей городка Клаудио, неподалеку от Рио-де-Жанейро с НЛО. Об этом пишет Express.

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Документ получили в свое распоряжение два бразильца: Эдисон Боавентура и Пауло Вернер, а на английский язык его перевел и опубликовал исследователь неопознанных воздушных явлений (UAP) по имени Рони Вернет, который утверждает, что встречу с неизведанным подтвердили 10 полицейских из Клаудио.

В отчете, как утверждают исследователи, написано, что НЛО видели 19 ноября 2008 года. В него включены показания полицейских и гражданских лиц. Так, некая Рената Велозу сообщила, что с неба спустился "огромный светящийся объект в сопровождении двух объектов поменьше".

"Один из маленьких объектов был серебристым, а второй – алым, как раскаленное железо", — рассказала свидетельница.

По словам свидетелей, по мере приближения объекта к церкви, расположенной неподалеку от центра города, уличные фонари начали гаснуть квартал за кварталом.

А большой светящийся объект начал "излучать сильный свет", прежде чем взлететь вверх и исчезнуть. Другой свидетель описывал, что НЛО двигались с огромной скоростью, без шума, внезапно исчезали и появлялись в другом месте.

Полицейские собрали поисковый отряд и сообщили в отчете, что преследовали небольших "гуманоидных существ" на тростниковом поле.

Они описали их, как существ высотой не более метра, у которых были овальные головы и длинные руки, а еще они светились в темноте. Но когда их пытались сфотографировать, то на снимках ничего толком не было видно – только сияющие точки. Также в отчете упомянуто, что они передвигались "не касаясь земли".

Полиция преследовала гуманоидов по полю на пикапе, но те "сумели скрыться в тростнике".

На следующий день, как сообщили полицейские – у машины были проблемы с электроникой, а у них самих болела голова.

Напомним, в 2020 году произошла утечка из Пентагона и в открытом доступе оказались свидетельства американских военных, которые утверждали, что видели НЛО над Атлантическим океаном. В 2018 году пилоту удалось сделать снимок и зафиксировать серебристый объект в форме куба. В 2019-м, командующий ВМС Дэвид Фравор и лейтенант-командир Джим Слэйт летели примерно в 100 милях от побережья Сан-Диего, когда как НЛО взмыл в небо из-под воды и завис в воздухе. Когда они попытались приблизиться к нему – НЛО умчался прочь. Военные назвали это встречу с неопознанным летающим объектом – "странной".

Впрочем, ученые к подобным свидетельствам относятся скептически. Астрофизик из Рочестерского университета Адам Фрэнк заявил, что хоть у нас действительно есть обоснованные причины для поиска внеземной жизни, но "делать поспешные выводы о том, что мы нашли доказательства инопланетян — бессмысленно".