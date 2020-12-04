Утечка из Пентагона: военные дважды сталкивались с НЛО над Атлантическим океаном

О том, что специальная группа в Минобороны США занимается изучением неопознанных летающих объектов, стало известно в этом году

Ранее, в 2020 году, благодаря докладу профильного комитета Сената, где речь идет о расходах на спецслужбы, стало известно, что в Пентагоне НЛО занимаются сотрудники специального подразделения Управления военно-морской разведки — "Рабочая группа по изучению неопознанных летающих явлений" (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force). И согласно данным этого подразделения, военные летчики два раза за последние два года сталкивались с неопознанными объектами над Атлантическим океаном. Об этом пишет Daily Mail.

Однако в большей степени разведка пытается искать не доказательства существования НЛО с других планет, а должна следить, используют ли какие-то новые технологии в авиации потенциальные противники США.

Сообщается, что произошла утечка из Пентагона. И были обнародованы два отчета: за 2018 и 2019 гг., в которых говорится о "встрече с непознанным".

Встречи произошли военными летчиками, когда те пилотировали истребители на значительной высоте над Атлантикой, что якобы может свидетельствовать о том, что инопланетяне уже давно на нашей планете и просто прячутся в труднодоступных местах – например, на дне океана.

В 2018 году пилоту удалось сделать снимок и зафиксировать серебристый объект в форме куба. Однако эксперты считают, что НЛО напоминает сбрасываемый зонд GPS, с помощью которого следят за передвижениями воздушных масс. Но обычно такие зонды довольно быстро спускаются к поверхности Земли, а не парят в небе.

В 2019-м, командующий ВМС Дэвид Фравор и лейтенант-командир Джим Слэйт летели примерно в 100 милях от побережья Сан-Диего, когда как НЛО взмыл в небо из-под воды и завис в воздухе. Когда они попытались приблизиться к нему – НЛО умчался прочь. Военные назвали это встречу с неопознанным летающим объектом – "странной". И уточнили, что объект был гладким, без видимых крыльев, или двигателей, только с тремя огнями на каждом углу. С их слов художник изобразил приблизительный вид НЛО.

В Пентагоне не комментируют утечку и столкновение с НЛО, однако ранее там заявляли, что "Министерство обороны и военные ведомства очень серьезно относятся к любым вторжениям несанкционированных самолетов в наше воздушное пространство и изучают каждый отчет".

А Ник Поуп, исследовавший НЛО для Министерства обороны Великобритании, отметил, что "эта новая информация подтверждает тот факт, что правительство США относится к феномену НЛО более серьезно, чем когда-либо прежде" и скоро стоит ожидать новых откровений.

Напомним, ранее Пентагон опубликовал видео с НЛО, снятые пилотами ВМС США. Ранее они уже были обнародованы, после того, как их передало СМИ "неустановленное лицо". Такое решение было принято, чтобы "устранить любые заблуждения"