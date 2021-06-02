Американский астрофизик считает, что недавнее подтвержденное видео об НЛО - полная глупость (видео)

Многие эксперты утверждают, что за этим видео могут стоять геополитические противники, скрывающиеся в американском воздушном пространстве.

Астрофизик из Рочестерского университета Адам Фрэнк не впечатлен недавними сообщениями об инопланетянах (Пентагон официально подтвердил, что опубликованное американским режиссером-документалистом Джереми Корбеллом видео с НЛО является подлинным). По его мнению, вывод о том, что это видео представляет внеземную жизнь — глупое, пишет Futurism.

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"У нас действительно есть обоснованные причины для поиска внеземной жизни. Однако делать поспешные выводы о том, что мы нашли доказательства инопланетян — бессмысленно", — отметил Фрэнк.

Правительство США все чаще серьезно относится к отчетам о неопознанных воздушных явлениях. Оно даже создало Оперативную группу для расследования сообщений, сделанных американскими военнослужащими за последние два десятилетия.

Некоторые из этих докладов, особенно те, которые были созданы пилотами ВМС, включают наблюдения таинственных объектов, которые кажутся гораздо более технологически развитыми и нарушают законы физики.

Теперь ожидается, что Оперативная группа опубликует долгожданный отчет в следующем месяце, в котором будет подробно описываться эти наблюдения и то, что они о них узнали.

Однако Фрэнк не впечатлен этими докладами, утверждая, что отчеты от первого лица часто заведомо неточны еще с самого начала.

[ + – ] На кадрах, которые появились в профиле режиссера в социальной сети Instagram в 2019 году, запечатлен неопознанный летающий объект, который быстро двигается по ломаной траектории над водой возле города Сан-Диего в штате Калифорния.

У инопланетян должна быть весомая причина, чтобы оставаться скрытыми от нас, однако, учитывая "наблюдения людей", они на удивление некомпетентными в этом вопросе.

"Можно подумать, что существа, технологически способные преодолевать невероятные расстояния между звездами, также будут знать, как выключать ночью свои дальние лучи и ускользать от наших примитивных инфракрасных камер", — возразил Фрэнк.

Не все теории указывают на открытие инопланетян. Многие эксперты утверждают, что за этими наблюдениями могут стоять геополитические противники, скрывающиеся в американском воздушном пространстве на виду. Сам Фрэнк тоже оспаривает эту теорию.

"Не поймите меня неправильно, я с большим интересом прочитаю доклад разведки США об НЛО, который должен быть представлен Конгрессу в июне. Я лишь считаю, что инопланетян нужно исследовать с использованием самых лучших и актуальных инструментов, а также с полной прозрачностью", — отметил Фрэнк.

Настоящая проблема, по мнению астрофизика, заключается в том, что современные теории об инопланетянах могут затмевать текущие научные усилия по раскрытию существования разумной внеземной жизни. Исследование и поиски НЛО должны охватывать целые галактики, а не всего несколько километров от нашей собственной атмосферы.

Иными словами, сенсационные открытия могут подорвать долгосрочные исследования, которые исследуют Вселенную на предмет признаков жизни, что требует немало времени и тщательных усилий.