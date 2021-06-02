Американський астрофізик вважає, що нещодавнє підтверджене відео про НЛО — повна дурість (відео)

Багато експертів стверджують, що за цим відео можуть стояти геополітичні противники, що ховаються в американському повітряному просторі.

Астрофізик із Рочестерського університету Адам Френк не вражений нещодавніми повідомленнями про інопланетян (Пентагон офіційно підтвердив, що опубліковане американським режисером-документалістом Джеремі Корбелла відео з НЛО є справжнім). На його думку, висновок про те, що це відео представляє позаземне життя — дурня, пише Futurism.

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"У нас дійсно є обґрунтовані причини для пошуку позаземного життя. Однак робити поспішні висновки про те, що ми знайшли докази інопланетян — безглуздо", — зазначив Френк.

Уряд США все частіше серйозно ставиться до звітів про непізнані повітряні явища. Він навіть створив Оперативну групу для розслідування повідомлень, зроблених американськими військовослужбовцями за останні два десятиліття.

Деякі з цих доповідей, особливо ті, які були створені пілотами ВМС, враховують спостереження таємничих об'єктів, які здаються набагато більш технологічно розвиненими і порушують закони фізики.

Тепер очікується, що Оперативна група опублікує довгоочікуваний звіт у наступному місяці, в якому детально описуватимуться ці спостереження і те, що вони про них дізналися.

Однак Френк не вражений цими доповідями, стверджуючи, що звіти від першої особи часто свідомо неточні ще із самого початку.

[ + – ] На кадрах, які з'явилися в профілі режисера в соціальній мережі Instagram в 2019 році, зображений непізнаний літальний об'єкт, який швидко рухається по ламаній траєкторії над водою біля міста Сан-Дієго в штаті Каліфорнія.

В інопланетян повинна бути вагома причина, щоб залишатися прихованими від нас, проте, з огляду на "спостереження людей", вони на диво некомпетентні в цьому питанні.

"Можна подумати, що істоти, технологічно здатні долати неймовірні відстані між зірками, також будуть знати, як вимикати вночі свої далекі промені та вислизати від наших примітивних інфрачервоних камер", — заперечив Френк.

Не всі теорії вказують на відкриття інопланетян. Багато експертів стверджують, що за цими спостереженнями можуть стояти геополітичні противники, що ховаються в американському повітряному просторі на увазі. Сам Френк теж заперечує цю теорію.

"Не зрозумійте мене неправильно, я з великим інтересом прочитаю доповідь розвідки США про НЛО, яка повинна бути представлена Конгресу в червні. Я лише вважаю, що інопланетян потрібно досліджувати з використанням найкращих і найактуальніших інструментів, а також із повною прозорістю", — зазначив Френк.

Справжня проблема, на думку астрофізика, полягає в тому, що сучасні теорії про інопланетян можуть затьмарювати поточні наукові зусилля з розкриття існування розумного позаземного життя. Дослідження та пошуки НЛО повинні охоплювати цілі галактики, а не всього кілька кілометрів від нашої власної атмосфери.

Іншими словами, сенсаційні відкриття можуть підірвати довгострокові дослідження, які досліджують Всесвіт на предмет ознак життя, що вимагає чимало часу та ретельних зусиль.