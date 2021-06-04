У Бразилії опублікували поліцейський звіт, у якому описана зустріч з інопланетянами

Згідно зі звітом, у 2008 році НЛО були помічені в небі над містечком Клаудіо, а потім поліція ганялася за "гуманоїдними істотами" по тростинному полю

У мережі з'явився звіт бразильської поліції, у якому описується зустріч жителів і правоохоронців містечка Клаудіо, неподалік від Ріо-де-Жанейро з НЛО. Про це пише Express.

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Документ отримали у своє розпорядження два бразильці: Едісон Боавентура і Пауло Вернер, а англійською його переклав і опублікував дослідник невпізнаних повітряних явищ (UAP) на ім'я Роні Поверне, який стверджує, що зустріч з невідомими підтвердили 10 поліцейських з Клаудіо.

У звіті, як стверджують дослідники, написано, що НЛО бачили 19 листопада 2008 року. У нього включені свідчення поліцейських і цивільних осіб. Так, якась Рената Велозу повідомила, що з неба спустився "величезний яскравий об'єкт у супроводі двох менших об'єктів".

"Один з маленьких об'єктів був сріблястим, а другий — червоним, як розпечене залізо", — розповіла свідок.

За словами свідків, у міру наближення об'єкта до церкви, розташованої неподалік від центру міста, вуличні ліхтарі почали гаснути квартал за кварталом.

А великий яскравий об'єкт почав "випромінювати сильне світло", перш ніж злетіти вгору і зникнути. Інший свідок описував, що НЛО рухалися з величезною швидкістю, без шуму, раптово зникали і з'являлися в іншому місці.

Поліцейські зібрали пошуковий загін і повідомили у звіті, що переслідували невеликих "гуманоїдних істот" на тростинному полі.

Вони описали їх, як істот заввишки не більше метра, у яких були овальні голови і довгі руки, а ще вони світилися в темряві. Але коли їх намагалися сфотографувати, то на знімках нічого майже не було видно — тільки точки, що сяяли. Також у звіті згадано, що вони пересувалися "не торкаючись землі".

Поліція переслідувала гуманоїдів по полю на пікапі, але ті "зуміли сховатися в очереті".

Наступного дня, як повідомили поліцейські — у машини були проблеми з електронікою, а в них самих боліла голова.

Нагадаємо, що у 2020 році стався витік з Пентагону і у відкритому доступі опинилися свідчення американських військових, які стверджували, що бачили НЛО над Атлантичним океаном. У 2018 році пілотові вдалося зробити знімок і зафіксувати сріблястий об'єкт у формі куба. У 2019-му командувач ВМС Девід Фравор і лейтенант-командир Джим Слейт летіли приблизно вза 100 милях від узбережжя Сан-Дієго, коли НЛО злетів у небо з-під води і завис у повітрі. Коли вони спробували наблизитися до нього — НЛО помчав геть. Військові назвали цю зустріч з непізнаним літальним об'єктом — "дивною".

Втім, учені до подібних свідчень ставляться скептично. Астрофізик з Рочестерського університету Адам Френк заявив, що хоч у нас дійсно є обґрунтовані причини для пошуку позаземного життя, але "робити поспішні висновки про те, що ми знайшли докази інопланетян — безглуздо".