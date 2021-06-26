Пентагон обнародовал отчет о 144 НЛО, обнаруженных за последние два года (видео)

В оборонном ведомстве США признали, что не могут объяснить эти случаи. Есть предположение, что это секретные военные разработки России или Китая.

Правительство США заявило, что у него нет объяснений появлению десятков неопознанных летающих объектов, замеченных военными пилотами в разные годы.

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Как пишет ВВС, в опубликованном в пятницу, 25 июня отчете Пентагона говорится, что с 2004 года об этом явлении было сделано 144 сообщения, но все, кроме одного, остаются необъясненными.

Конгресс потребовал отчет после того, как военные США сообщили о многочисленных случаях беспорядочно движущихся в небе объектов.

В августе 2020 года Пентагон учредил Целевую группу по неопознанным воздушным явлениям. Работа группы заключалась в "обнаружении, анализе и каталогизации" этих событий, а также в понимании "природы и происхождения НЛО".

В промежуточном отчете говорится, что большинство из 144 зарегистрированных случаев "неопознанных воздушных явлений", которые произошли за последние два года, после того как ВМС США внедрили стандартизированный механизм отчетности.

В 143 случаях, о которых было сообщено, "не хватает информации, чтобы связать инциденты с конкретными объяснениями".

Также в отчете говорится, что "не было четких указаний на то, что существует какое-либо внеземное объяснение" для этих объектов, но это также не исключалось.

В сообщении сказано также, что НЛО "вероятно, не имеет единого объяснения". Некоторые из них могут быть технологиями из другой страны, например, Китая или России, другие могут быть естественными атмосферными явлениями, такими как кристаллы льда, которые могут регистрироваться радиолокационными системами.

Единственный случай, который удалось идентифицировать "с высокой степенью уверенности", был опознан как "большой спускающийся воздушный шар".

В апреле 2021 года Министерство обороны США опубликовало видео с НЛО, снятое ВМС США.

[ + – ] Видео с НЛО

В одном из выпусков CBS News в мае текущего года два бывших пилота ВМС утверждали, что видели в Тихом океане объект, который, казалось, отражал их движения.

Один пилот описал его как "маленький белый объект, похожий на крестики-нолики".

"Он двигался очень быстро и хаотично, невозможно было предвидеть, в какую сторону он повернет. У него не было следов дыма или движущей силы, видимых поверхностей управления полетом, чтобы маневрировать так, как он маневрировал", – рассказал один из пилотов Алекс Дитрих.

Напомним, в апреле 2021 года Минобороны США подтвердило подлинность фотографий 2019 года, на которых зафиксированы "неопознанные летающие объекты".

Также в Сети появился отчет бразильской полиции, в котором описывается встреча жителей и правоохранителей городка Клаудио, неподалеку от Рио-де-Жанейро с НЛО.

19 мая житель Австралии рассказал, что его дрон сбил НЛО размером с автомобиль.