Снимки НЛО с высоким разрешением: ученый из Гарварда начинает охоту за инопланетянами

Физик-теоретик Ави Леб учредил проект, который призван заставить научное сообщество серьезно отнестись к исследованиям НЛО.

Профессор естественных наук Гарвардского университета, физик-теоретик Ави Леб призывает научное сообщество более серьезно отнестись к поиску внеземной жизни, пишет Futurism.

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Недавно Леб заявил, что в ближайшие пару лет планирует заняться сбором "изображений НЛО в высоком разрешении".

"Я хочу, чтобы следующее поколение могло свободно обсуждать такие темы, и чтобы это стало частью мейнстрима. Получив изображения чего-то необычного (НЛО) в высоком разрешении, я надеюсь что ситуация может измениться. Я предполагают, что это станет возможным в ближайшие год или два", – говорит физик-теоретик.

Годом ранее Леб выпустил книгу, в которой утверждал, что межзвездный объект "Оумуамуа", посетивший Солнечную систему в 2017 году, мог оказаться инопланетным зондом. Также Леб давно сетовал на то, что научное сообщество пытается отгородиться от исследований НЛО, называя их естественными явлениями или теориями заговора.

"Научное сообщество может обратиться к этой теме, даже если другие не видят в ней особого смысла", – отмечает профессор Гарварда.

Чтобы изменить ситуацию Леб учредил проект "Галилео", в котором принимают участие более сотни других ученых. Целью проекта является создание сети сложных телескопов, которые будут сканировать небо Земли в поисках инопланетян.

Уже этим летом на крыше обсерватории Гарвардского колледжа будет установлен первый телескоп Леба. Он будет оснащен инфракрасными камерами, радиодатчиками, аудиодатчиками и магнитометром, работающими круглосуточно и без выходных.

"Мы идем по неизвестным тропам, где могут расти спелые плоды, которых еще никто не сорвал, потому что никогда не видел", – подытожил Леб.

Ученый надеется, что убедительные свидетельства НЛО смогут сдвинуть ситуацию с мертвой точки и привлечь к исследованиями широкий круг экспертов.

Напомним, летом прошлого года Пентагон обнародовал документы, в которых были собраны данные об 144 НЛО, обнаруженных за последние несколько лет. В американском оборонном ведомстве признали, что пока не могут объяснить все эти случаи. Единственными подозреваемыми являются военные разработки РФ и Китая.