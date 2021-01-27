Опальный профессор из Гарварда объяснил, почему считает "Оумуамуа" инопланетной технологией

Ави Леб сравнивает современную науку и межзвездный объект с неандертальцем, в чьи руки попал мобильный телефон.

Новатор в астрономии, астрофизике и космологии Ави Леб является автором сотен научных работ по таким темам, ка черные дыры и первые дни существования Вселенной. Он сотрудничал в совместных проектах со Стивеном Хокингом, а также рекордные 10 лет руководил астрономическим факультетом Гарварда, пишет Cnet.

Но несмотря на такое впечатляющее резюме, профессор естественных наук Гарвардского университета Леб оказался в оппозиции к научному сообществу из-за своей спорной гипотезы. Ученый убежден, что космический объект, который его коллеги считают простым камнем, на самом деле является частью инопланетной технологии.

"Я утверждаю, что простейшее объяснение особенностей объекта 1I/Оумуамуа в том, что он был создан разумной цивилизацией, родом не с Земли", – пишет Леб в своей книге.

Еще в 2017 году группа ученых заметила странный объект необычной формы, улетающий от Земли, ускоряясь при выходе из Солнечной системы. Еще примечательным было то, что объект пришел из-за пределов солнечной системы.

Впервые наблюдаемый межзвездный объект получил название "Оумуамуа" – гавайской слово, которое переводится примерно как "разведчик". Ученые всего мира приступили к работе, анализирую достаточно ограниченные данные об объекте. Дело в том, что "Оумуамуа" был обнаружен лишь после того, как он уже прошел мимо Солнца и Земли, начав покидать Солнечную систему. Немногие телескопы смогли получить хорошие снимки и собрать необходимые данные.

"Это словно пригласить на ужин гостя и понять, что он странный уже после того, как он вышел за дверь на улицу", – говорит Леб.

Основная странность "Оумуамуа" заключается в том, как объект ускорялся, покидая наши космические окрестности. Подобным образом ведут себя кометы, но у "Оумуамуа" не было видимого кометного хвоста. По сути, он выглядел как очень странный астероид, но вел себя как комета.

Все это озадачило ученых, но происшествие привлекло внимание широкой публики, когда несколько лет спустя Леб и его аспирант опубликовали статью. В ней предполагалось, что "Оумуамуа" может быть типом космического корабля с солнечным парусом, построенным инопланетной цивилизацией.

Внезапно "Оумуамуа", Леб и его гипотеза стали вирусными, что вызвало волну внимания и негативную реакцию многих ученых. Некоторые полагают, что Леб выдвинул свою гипотезу для рекламы, а другие обвинили его в том, что Леб повсюду видит солнечные паруса. Леб входит в команду Breakthrough Starshot, работающую над проектом космических аппаратов на солнечных парусах для отправки их к Проксиме Центавра.

После этого, группа астрономов, в том числе открывших "Оумуамуа", опубликовала собственную статью, где отвергла все теории об инопланетянах и заявила о естественном происхождении объекта.

"Утверждения о том, что "Оумуамуа" может быть искусственным, необоснованы", – говорилось в статье.

"Что ж, меня это не удивляет. Если вы покажете мобильный телефон пещерному человеку, который всю свою жизнь смотрел на камни, он решит, что телефон – это просто хорошо отполированный камень. Вам нужно быть непредубежденным, чтобы отыскать чудесные вещи", – апеллирует Леб к своим критикам.

Данное послание является центральным в его новой книге, в которой снова излагается гипотеза солнечного паруса. Также Леб пишет, что ученые иногда объединяются, чтобы установить авторитет и противостоять более нестандартным представлениям, таким как инопланетные цивилизации, которые десятилетия считаются недостойными серьезного научного исследования.

"Отчасти сопротивление поиску внеземного разума сводится к консерватизму, к которому прибегают многие ученые, чтобы свести к минимуму риск ошибиться", – отмечает Леб.

Такие ученые, как Натали Старки, которая занимается анализом комет и астероидов, говорит, что инопланетное объяснение "Оумуамуа" находится в самом конце списка.

"Что мы должны сделать в первую очередь, так это исключить все более естественные теории о происхождении объекта", – заявила Старки.

Она также процитировала популярную фразу о том, что "экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств". Такой стандарт впервые вывел знаменитый астроном Карл Саган.

Но Леб не соглашается с вышеупомянутым утверждением.

"Слово экстраординарное на самом деле очень субъективно. Я думаю, что наука должна основываться на доказательства и точка. Конечно, если хотите иметь убедительные аргументы, вам нужно больше доказательств, но мы не должны исключать варианты, только потому что доказательства недостаточно полны", – говорит астрофизик.

Он утверждает, что за последние несколько лет реакция коллег сделала его еще более убежденным в том, что гипотеза о солнечном паруса может быть верной. Леб считает, что эксперты в этой области пока не смогли предоставить более разумных естественных сценариев.

Леб и его критики сходятся в одном ключевом моменте: некоторые странные аспекты "Оумуамуа" трудно объяснить без явлений, которые ранее никогда не наблюдались, будь то инопланетяне или айсберги из водорода. И вряд ли когда-либо получится выяснить, какая же теория была верной.

По крайней мене, не в этом конкретном случае. Но Леб надеется, что пролет межгалактического объекта через Солнечную систему не слишком большая редкость. Возможно, астрономам удастся обнаружить подобные объекты в будущем.

Книга Леба завершается фразой, с которой согласятся даже его самые ярые критики: "Одним словом, детективная работа продолжается".