Опальний професор з Гарварду пояснив, чому вважає "Оумуамуа" інопланетною технологією

Аві Леб порівнює сучасну науку і міжзоряний об'єкт з неандертальцем, у чиї руки потрапив мобільний телефон.

Новатор в астрономії, астрофізиці і космології Аві Леб є автором сотень наукових робіт за такими темами, як чорні діри і перші дні існування Всесвіту. Він співпрацював у спільних проєктах зі Стівеном Хокінгом, а також рекордні 10 років керував астрономічним факультетом Гарварду, пише Cnet.

Але незважаючи на таке вражаюче резюме, професор природничих наук Гарвардського університету Леб опинився в опозиції до наукової спільноти через свою спірну гіпотезу. Учений переконаний, що космічний обʼєкт, який його колеги вважають простим каменем, насправді є частиною інопланетної технології.

"Я стверджую, що найпростіше пояснення особливостей обʼєкта 1I/Оумуамуа в тому, що він був створений розумною цивілізацією, родом не з Землі", — пише Леб у своїй книжці.

Ще в 2017 році група вчених помітила дивний обʼєкт незвичайної форми, що летить від Землі, прискорюючись при виході із Сонячної системи. Ще примітним було те, що обʼєкт прийшов з-за меж сонячної системи.

Уперше міжзоряний обʼєкт отримав назву "Оумуамуа" — гавайське слово, що перекладається приблизно як "розвідник". Учені всього світу приступили до роботи, аналізуючи досить обмежені дані про обʼєкт. Справа в тому, що "Оумуамуа" був виявлений лише після того, як він вже пройшов повз Сонце і Землю, залишаючи Сонячну систему. Мало телескопів змогли отримати гарні знімки і зібрати необхідні дані.

"Це немов запросити на вечерю гостя і зрозуміти, що він дивний уже після того, як він вийшов за двері на вулицю", — говорить Леб.

Основна дивина "Оумуамуа" полягає в тому, як обʼєкт прискорювався, залишаючи наші космічні околиці. Подібним чином поводяться комети, але в "Оумуамуа" не було видимого кометного хвоста. По суті, він виглядав як дуже дивний астероїд, але поводився як комета.

Усе це спантеличило вчених, але подія привернула увагу широкої публіки, коли кілька років по тому Леб і його аспірант опублікували статтю. У ній передбачалося, що "Оумуамуа" може бути типом космічного корабля із сонячним вітрилом, побудованим інопланетною цивілізацією.

Раптово "Оумуамуа", Леб і його гіпотеза стали вірусними, що викликало хвилю уваги і негативну реакцію багатьох вчених. Деякі вважають, що Леб висунув свою гіпотезу для реклами, а інші звинуватили його в тому, що Леб всюди бачить сонячні вітрила. Леб входить у команду Breakthrough Starshot, що працює над проєктом космічних апаратів на сонячних вітрилах для відправлення їх до Проксими Центаври.

Після цього група астрономів, у тому числі ті, що відкрили "Оумуамуа", опублікувала власну статтю, де відкинула всі теорії про інопланетян і заявила про природне походження обʼєкта.

"Твердження про те, що "Оумуамуа" може бути штучним, необґрунтовані", — говорилося в статті.

"Що ж, мене це не дивує. Якщо ви покажете мобільний телефон печерній людині, яка все своє життя дивився на камені, вона вирішить, що телефон — це просто добре відполірований камінь. Вам потрібно бути неупередженим, щоб відшукати чудові речі", — апелює Леб до своїх критиків.

Це послання є центральним у його новій книжці, у якій знову викладається гіпотеза сонячного вітрила. Також Леб пише, що вчені іноді обʼєднуються, щоб встановити авторитет і протистояти більш нестандартним уявленням, таким як інопланетні цивілізації, які десятиліття вважаються негідними серйозного наукового дослідження.

"Частково опір пошуку позаземного розуму зводиться до консерватизму, до якого вдаються багато вчених, щоб звести до мінімуму ризик помилитися", — зазначає Леб.

Такі вчені, як Наталі Старкі, яка займається аналізом комет і астероїдів, каже, що інопланетне пояснення "Оумуамуа" перебуває в кінці списку.

"Що ми повинні зробити в першу чергу, то це виключити всі більш природні теорії про походження обʼєкта", — заявила Старкі.

Вона також процитувала популярну фразу про те, що "екстраординарні твердження вимагають екстраординарних доказів". Такий стандарт вперше вивів знаменитий астроном Карл Саган.

Але Леб не погоджується з вищезазначеним твердженням.

"Слово екстраординарне насправді дуже субʼєктивне. Я думаю, що наука повинна грунтуватися на доказах і крапка. Звичайно, якщо хочете мати переконливі аргументи, вам потрібно більше доказів, але ми не повинні виключати варіанти, тільки тому що докази недостатньо повні", — говорить астрофізик.

Він стверджує, що за останні кілька років реакція колег зробила його ще більш переконаним у тому, що гіпотеза про сонячні вітрила може бути правильною. Леб вважає, що експерти в цій галузі поки не змогли надати більш розумних природних сценаріїв.

Леб і його критики сходяться в одному ключовому моменті: деякі дивні аспекти "Оумуамуа" важко пояснити без явищ, які раніше ніколи не спостерігалися, чи то інопланетяни, чи то айсберги з водню. І навряд чи коли-небудь вийде зʼясувати, яка ж теорія була правильною.

Принаймні не в цьому конкретному випадку. Але Леб сподівається, що проліт міжгалактичного обʼєкта через Сонячну систему — не дуже велика рідкість. Можливо, астрономам вдасться виявити подібні обʼєкти в майбутньому.

Книга Леба завершується фразою, з якою погодяться навіть його найзапекліші критики: "Одним словом, детективна робота триває".