Астрономы прислушались к центру Млечного Пути в поисках инопланетян: вот, что они нашли

Ученые пытались услышать сигналы внеземных цивилизаций, которые могут приходить из 144 планет в центре нашей галактики.

С помощью одного из самых чувствительных радиотелескопов Murchison Widefield Array, который находится в Австралии, ученые уже в четвертый раз прослушивали космос в поисках техносигнатур – сигналов, которые должны направлять в космос инопланетяне. В этот раз астрономы направили радиотелескоп на центр Млечного пути, где обнаружено 144 экзопланеты и миллиарды звезд, сообщает Cnet.

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Но, как и предыдущие три раза астрономы ничего не услышали. Ничего такого, чтобы напоминало сигналы внеземных цивилизаций.

"Мы искали длительные устойчивые сигналы, которые могли быть техносигнатурами, то есть сигналами, которые передает в космос разумная инопланетная жизнь. Но, как и во время прошлых попыток мы ничего такого не услышали. Хотя, может инопланетяне используют другие технологии для передачи сигналов?", — говорит Ченоа Тремблей из Института SETI, Калифорния, США.

Астрономы искали признаки разумной жизни в центре Млечного Пути с помощью радиотелескопа Murchison Widefield Array, который состоит из 4096 паукообразных антенн, и находится в Австралии. Эти антенны могут улавливать низкочастотные радиоволны из космоса.

Это уже четвертый раз ученые используют этот радиотелескоп для поисков инопланетян. В 2020 году они "прослушали" участок галактики с 10 млн звезд, в 2018 году они изучали туманность Ориона, а все началось еще в 2013 году, когда они впервые направили радиотелескоп к центру Млечного Пути.

[ + – ] Часть радиотелескопа Murchison Widefield Array Фото: cnet.com

По словам Тремблея, новый поиск отличался от остальных. Теперь ученые искали возможные сигналы, которые могут прийти со 144 экзопланет. В прошлый раз их было только 38.

В центре нашей галактики самая высокая плотность звезд, поэтому если искать разумную жизнь, то лучше всего там, говорят ученые.

"Там, где есть много звезд, могут быть и планеты, а на планетах может быть жизнь. Считается, что обитаемые миры скорее всего, сконцентрированы в центре галактики", — говорит Тремблей.

По словам ученого точное количество звезд, которое было охвачено поиском назвать трудно. По предварительным данным — примерно 3 млн звезд.

"Но там миллиарды звездных систем, и мы охватили нашим поиском лишь каплю в космическом океане", — говорит Тремблей.

Впервые ученые искали техносигнатуры на частоте 155 МГц, чтобы избежать помех с Земли. В настоящее время радиотелескоп Murchison Widefield Array проходит модернизацию и возможно в будущем он сможет улучшить свои технические "навыки", которые планируют использовать ученые для поиска внеземной жизни и в других частях Млечного Пути.

Фокус уже писал о том, что ученый из Гарварда начинает охоту за инопланетянами. Он хочет, чтобы исследователи серьезно отнеслись к изучению НЛО.