Киевская студия продублировала фильм Minecraft на русском языке: подробности скандала
Студия звукозаписи Tretyakoff production, которая работает в Киеве, сделала дубляж американского приключенческого фильма Minecraft на русском языке.
Об этом сообщает ресурс "Детектор Медиа" со ссылкой на творческий союз актеров-дикторов Киева (КТСАД).
Актеры дубляжа отмечают, что с 2016 года их союз пытается формировать на профессиональном рынке озвучивания непоколебимые профессиональные ценности, развивая украиноязычный контент.
"Это порой непросто, учитывая непонятные мотивы отдельных коллег нарушать принципы нашей деятельности, особенно в трудные для страны времена, когда идет борьба за идентичность, украинскую культуру и язык", — говорится в сообщении союза.
КТСАД добавила скриншот с актерами дубляжа, которые работали над русской озвучкой фильма.
Свои голоса героям фильма отдали украинские актеры Евгений Синчуков, Борис Георгиевский, Игорь Аскевич, Юлия Малахова, Людмила Суслова, Наталья Калюжная, Анастасия Гиренкова, Алексей Семенов, Сергей Гутько, Александр Шевчук, Ростислав Голуб и Александр Мельник.
В КТСАД также отмечают, что студия, которая во времена войны продолжает брать и дублировать проекты на русском языке, снизила качество озвучивания проектов.
После того, как стало известно о скандале, киностудия "Postmodern Production" решила, что больше не будет сотрудничать с актерами, которые озвучивают фильмы на русском языке.
"Работать на русском во время российско-украинской войны, означает поддерживать "русский мир", — написала режиссер дубляжа киностудии Светлана Шекера, отметив, что это "неприемлемо".
Сейчас руководитель студии звукозаписи Tretyakoff Production Владимир Третьяков скандал не комментировал.
Напомним, американский фэнтезийный комедийно-приключенческий фильм "Майнкрафт" собрал в США за первый уикенд проката 163 миллиона долларов.
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