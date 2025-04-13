Киевская студия продублировала фильм Minecraft на русском языке: подробности скандала

Студия звукозаписи Tretyakoff production, которая работает в Киеве, сделала дубляж американского приключенческого фильма Minecraft на русском языке.

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Об этом сообщает ресурс "Детектор Медиа" со ссылкой на творческий союз актеров-дикторов Киева (КТСАД).

Актеры дубляжа отмечают, что с 2016 года их союз пытается формировать на профессиональном рынке озвучивания непоколебимые профессиональные ценности, развивая украиноязычный контент.

"Это порой непросто, учитывая непонятные мотивы отдельных коллег нарушать принципы нашей деятельности, особенно в трудные для страны времена, когда идет борьба за идентичность, украинскую культуру и язык", — говорится в сообщении союза.

КТСАД добавила скриншот с актерами дубляжа, которые работали над русской озвучкой фильма.

Актеры, которые дублировали фильм "Майнкрафт" на русском языке Фото: Скриншот

Свои голоса героям фильма отдали украинские актеры Евгений Синчуков, Борис Георгиевский, Игорь Аскевич, Юлия Малахова, Людмила Суслова, Наталья Калюжная, Анастасия Гиренкова, Алексей Семенов, Сергей Гутько, Александр Шевчук, Ростислав Голуб и Александр Мельник.

В КТСАД также отмечают, что студия, которая во времена войны продолжает брать и дублировать проекты на русском языке, снизила качество озвучивания проектов.

После того, как стало известно о скандале, киностудия "Postmodern Production" решила, что больше не будет сотрудничать с актерами, которые озвучивают фильмы на русском языке.

"Работать на русском во время российско-украинской войны, означает поддерживать "русский мир", — написала режиссер дубляжа киностудии Светлана Шекера, отметив, что это "неприемлемо".

Сейчас руководитель студии звукозаписи Tretyakoff Production Владимир Третьяков скандал не комментировал.

Напомним, американский фэнтезийный комедийно-приключенческий фильм "Майнкрафт" собрал в США за первый уикенд проката 163 миллиона долларов.

Ранее Фокус писал, почему стоит посмотреть фильм "Майнкрафт".