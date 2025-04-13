Київська студія продублювала фільм Minecraft російською мовою: подробиці скандалу

Студія звукозапису Tretyakoff production, яка працює у Києві, зробила дубляж американського пригодницького фільму Minecraft російською мовою.

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Про це повідомляє ресурс "Детектор Медіа" з посиланням на творчу спілку акторів-дикторів Києва (КТСАД).

Актори дубляжу наголошують, що з 2016 року їхня спілка намагається формувати на професійному ринку озвучування непохитні професійні цінності, розвиваючи україномовний контент.

"Це часом непросто, зважаючи на незрозумілі мотиви окремих колег порушувати принципи нашої діяльності, особливо у важкі для країни часи, коли йде боротьба за ідентичність, українську культуру та мову", — йдеться у дописі спілки.

КТСАД додала скриншот з акторами дубляжу, які працювали над російською озвучкою фільму.

Актори, які дублювали фільм "Майнкрафт" російською мовою Фото: Скріншот

Свої голоси героям фільму віддали українські актори Євген Синчуков, Борис Георгієвський, Ігор Аскевич, Юлія Малахова, Людмила Суслова, Наталія Калюжна, Анастасія Гиренкова, Олексій Семенов, Сергій Гутько, Олександр Шевчук, Ростислав Голуб та Олександр Мельник.

У КТСАД також наголошують, що студія, яка у часи війни продовжує брати і дублювати проєкти російською мовою, знизила якість озвучування проєктів.

Після того, як стало відомо про скандал, кіностудія "Postmodern Production" вирішила, що більше не співпрацюватиме з акторами, які озвучують фільми російською мовою.

"Працювати російською під час російсько-української війни, означає підтримувати "руський мір", — написала режисерка дубляжу кіностудії Світлана Шекера, зазначивши, що це "неприйнятно".

Наразі керівник студії звукозапису Tretyakoff Production Володимир Третьяков скандал не коментував.

Нагадаємо, американський фентезійний комедійно-пригодницький фільм "Майнкрафт" зібрав у США за перший вікенд прокату 163 мільйони доларів.

Раніше Фокус писав, чому варто подивитися фільм "Майнкрафт".