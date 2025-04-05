Джейсон Момоа, свиноподібні орки та кубічна країна чудес: рецензія на фільм "Майнкрафт"

В українських кінотеатрах стартував показ фільму "Майнкрафт" за мотивами легендарної гри. Герої блукають всесвітом із кольорових кубиків у пошуках порталу, який поверне їх додому.

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Про що фільм "Майнкрафт" 2025 із Джейсоном Момоа

Отже, кілька невдах, чиє життя більше нагадує неспішну течію невиразних недоподій, волею випадку опиняються в Надземному світі, будучи затягнутими туди чарівним порталом. Герої потрапляють у поле гри-конструктора "Майнкрафт", випущеної 2011 року шведським розробником Маркусом Перссоном.

Стів — ремісник, від імені якого зазвичай виступає гравець у "Майнкрафт" (Джек Блек), Гаррет "Сміттяр" Гаррісон (Джейсон Момоа), чемпіон відеоігор з епохи 1980-х, Генрі (Себастьян Генсен), Наталі (Емма Меєрс) і Дон (Деніел Брукс).

Трейлер фільму "Майнкрафт" 2025 року

Не потрібно бути особливо здогадливим глядачем, щоб ще на етапі перегляду трейлера зрозуміти: на нас чекає "битва" двох зірок — Блека і Момоа. Решта артистів та їхні герої виконують роль статистів із розширеними повноваженнями, і, в принципі, їх могло взагалі не бути в кадрі: глядач не відчув би їхньої відсутності.

Умовне акторське протистояння Момоа і Блека ефектно "розбавляє" Дженніфер Кулідж з її кумедною героїнею і вчительським тоном, але її в картині якось злочинно мало, і, щоб зберегти невеличку інтригу, ми не будемо розкривати подробиці.

Загалом, наші герої потрапляють у світ, де свиноподібні монстри під егідою Малгоші(Рейчел Гаус), яка ненавидить креативність, видобувають золото. До речі, на цьому моменті деякі критики побачили пряме відсилання до сюжетної лінії з "Володаря перснів", і, якщо чесно, схожість занадто очевидна, щоб її не помітити.

Іншими словами, перед нами — чергова спроба перетворити популярну гру на "золоте дно". І, як це найчастіше буває, — не найвдаліша, проте галаслива, яскрава і високодинамічна.

Усе це, втім, аж ніяк не заважає веселитися, дивлячись на спроби здорованя в рожевій куртці з бахромою Джейсона Момома вміститися в кубічний світ ігрової естетики для дітей усім неосяжним талантом душі.

Або стежити за Блеком, який, здається, намірився забрати "Оскара" і каннських левів своїм Стівом-шахтарем-ремісником у фільмі з невизначеною цільовою аудиторією.

Кадр із фільму "Майнкрафт" 2025 Фото: Кадр из фильма

З огляду на жанр цієї комедії мимоволі спадає на думку порівняння з нещодавніми "Братами Супер Маріо в кіно" або "Підземеллям і драконами: Честь серед злодіїв", але у випадку з "Майнкрафт" глядачі, спираючись на позитивний досвід згаданих картин, можуть мати завищені очікування.

Втім, всесвіт картини промальований дуже ефектно, щоправда, тематично не завжди доречно. Наприклад, велика кількість естетики 1980-х у стрічці, знятій на основі гри 2011 року, іноді викликає подив.

Наразі на Rotten Tomatoes "Майнкрафт" отримав 53% "томатометрів" зі 100 можливих, а на IMDb стрічку вже оцінили на 6,1 з 10. Звісно, не ідеально, але все-таки вище, ніж багатостраждальну "Білосніжку".

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