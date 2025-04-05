Джейсон Момоа, свиноподобные орки и кубическая страна чудес: рецензия на фильм "Майнкрафт"

В украинских кинотертрах стартовал показ фильма "Майнкрафт" по мотивам легендарной игры. Герои бродят по вселенной из цветных кубиков в поисках портала, который вернет их домой.

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О чем фильм "Майнкрафт" 2025 с Джейсоном Момоа

Итак, несколько неудачников, чья жизнь больше напоминает неспешное течение невнятных недособытий, волей случая оказываются в Надземном мире, будучи затянутыми туда волшебным порталом. Герои попадают в поле игры-конструктора "Майнкрафт", выпущенной в 2011 году шведским разработчиком Маркусом Перссоном.

Стив – ремесленник, от лица которого обычно выступает игрок в "Майнкрафт" (Джек Блэк), Гаррет "Мусорщик" Гаррисон (Джейсон Момоа), чемпион видеоигр из эпохи 1980-х, Генри (Себастьян Хенсен), Натали (Эмма Мейерс) и Дон (Дэниел Брукс).

Трейлер фильма "Майнкрафт" 2025

Не нужно быть особенно догадливым зрителем, чтобы еще на этапе просмотра трейлера понять: нам предстоит "битва" двух звезд – Блэка и Момоа. Остальные артисты и их герои выполняют роль статистов с расширенными полномочиями, и, в принципе, их могло вообще не быть в кадре: зритель не ощутил бы их отсутствия.

Условное актерское противостояние Момоа и Блэка эффектно "разбавляет" Дженнифер Кулидж с ее забавной героиней и учительским тоном, но ее в картине как-то преступно мало и, с целью сохранить небольшую интригу, мы не будем раскрывать подробности.

В общем, наши герои попадают в мир, где свиноподобные монстры под эгидой ненавидящей креативность Малгоши (Рэйчел Хаус) добывают золото. Кстати, на этом моменте некоторые критики узрели прямую отсылку к сюжетной линии из "Властелина колец", и, если честно, схожесть слишком очевидна, чтобы ее не заметить.

Другими словами, перед нами – очередная попытка превратить популярную игру в "золотое дно". И, как это чаще всего бывает, – не самая удачная, но шумная, яркая и высокодинамичная.

Все это, впрочем, отнюдь не мешает веселиться, глядя на попытки здоровяка в розовой куртке с бахромой Джейсона Момома уместиться в кубический мир игровой эстетики для детей всем необъятным талантом души.

Или следить за Блэком, который, кажется, вознамерился забрать "Оскар" и каннских львов своим Стивом-шахтером-ремесленником в фильме с неопределенной целевой аудиторией.

Кадр из фильма "Майнкрафт" 2025 Фото: Кадр из фильма

Учитывая жанр этой комедии, невольно приходит на ум сравнение с недавними "Братьями Супер Марио в кино" или "Подземельем и драконами: Честь среди воров", но в случае с "Майнкрафт" зрители, опираясь на позитивный опыт упомянутых картин, могут иметь завышенные ожидания.

Впрочем, вселенная картины прорисована очень эффектно, правда, тематически не всегда уместно. Например, обилие эстетики 1980-х в ленте, снятой на основе игры 2011 года, иногда вызывает недоумение.

В настоящее время на Rotten Tomatoes "Майнкрафт" получил 53% "томатометров" из 100 возможных, а на IMDb ленту уже оценили на 6,1 из 10. Конечно, не идеально, но все-таки выше, чем многострадальную "Белоснежку".

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