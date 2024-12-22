Джим Керри и Джим Керри: обзор фильма "Соник 3"

Во время зимних каникул стартует третья часть фильм, снятого по мотивам культовой игры "Ежик Соник".

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Анимационная картина "Соник 3", снятый режиссером Джеффом Фаулером и озвученный голосами Бена Шварца, Идриса Эльбы и Киану Ривза, выходит на украинские экраны на следующей неделе. Фокус посмотрел фильм с Джимом Керри в главной роли одним из первых.

О чем фильм "Соник 3" 2024

В новой части герои Соник, Наклз и Хвост встречают нового, казалось бы, непобедимого противника — ежика по имени Шэдоу. Его сила невероятна и нечет хаос, а еще он как две капли воды похож на самого Соника. Он 50 лет провел в стазисе под охраной и теперь жаждет мести. Команде Соника придется создать невероятную команду, чтобы остановить Тень и защитить планету Земля от неминуемой гибели.

Трейлер на фильм "Соник 3" 2024

Команда отправляется в Токио, где узнает, что их старый враг, доктор Иво Роботник (Джим Керри) все еще жив. Так они создают неожиданный союз, чтобы победить Шэдоу. Еще одним большим сюрпризом для зрителей станет знакомство Иво с его давно потерянным дедушкой Джеральдом Роботником (которого также играет Керри). Он все еще жив и имеет личные мотивы присоединиться к охоте на Шэдоу.

Поклонникам игры этот фильм точно понравится. Особенно людям, которые в детстве играли в игры "Sonic Adventure". В фильме использовано большинство ключевых компонентов этой игры.

С целью сделать фильм более массовым для зрителей, на главную "человеческую" роль пригласили Джима Керри, причем, ему достались сразу две роли антагонистов. Это выглядит забавно, довольно свежо и дает возможность поклонникам Керри встретиться с актером после двухлетнего перерыва. К слову, предыдущая роль Керри была во втором "Сонике".

В целом, взрослых зрителей и их детей ожидают почти два часа очень динамичного развлечения, от которого под конец можно даже слегка устать. Очень насыщенные приключения, очень много Джима Керри, сумасшедших погонь, ярких перевоплощений и неожиданных сюжетных поворотов. Пожалуй, современный зритель не так часто сталкивается с чем-то подобным в кинотеатре. Как минимум, один пункт развлечения для детей во время зимних каникул у вас уже есть.

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Муфаса: Король Лев".