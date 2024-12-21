Как появился Шрам: рецензия на фильм "Муфаса: Король Лев"

В украинских кинотеатрах стартовал приквел культовой анимационной сказки "Король Лев" – "Муфаса: Король Лев".

Related video

Можно сказать с уверенностью: детям во время каникул будет что посмотреть, а взрослые, выросшие на мультфильме 1994 года, узнают, откуда взялся антагонист главного героя по имени Шрам. К слову, одну из героинь в фильме озвучила дочь Бейонсе и Джей Зи – Блю Айви Картер. Фокус посмотрел картину первым и готов рассказать о ней.

"Муфаса: Король Лев" 2024

О чем фильм "Муфаса: Король Лев" 2024

Зрителей переносят на много лет в прошлое, где знакомят их с очаровательным семейством львов, а также с их сынишкой — Муфасой. Они живут дружно и справедливо, пока на их долину не обрушивается страшное наводнение, во время которого Муфасу (Аарон Пьер) относит потоками на много километров вдаль от родного дома. Там Муфасу спасает другой львенок-ровесник по имени Тако (он оказывается принцем львов). Тако (Келвин Харрисон) просит мать взять Муфасу в их семью, и, вопреки всем возражениям отца, короля львов, Муфаса становится частью королевской семьи, хоть и на скромных ролях.

"Муфаса: Король Лев" 2024

Тако считает Муфасу братом и любит его как родного. Чувства сына к отважному малышу Муфасе разделяет и мама Тако – королева Эше (Тандиве Ньютон). Юный львенок не может похвастать королевской кровью, но он смел и благороден, в отличие от своего друга Тако, который не блещет качествами лидера и короля: принц труслив и нерешителен.

Трейлер к фильму "Муфаса: Король Лев" 2024 украинский

Однажды на королевскую семью нападает стая львов-альбиносов, претендующих на завоевание земель. Именно тогда становится ясно, что Муфаса способен отважно драться, защищая свое, в то время как Тако просто прячется и пережидает. Трусость юного принца замечают мать и отец: он теряет их уважение.

Следовательно, соперничество между Муфасой и Тако – просто вопрос времени, как и переход одного из них на темную сторону. Да, в этом фильме читается что-то от "Звездных войн". Окончательно посредственного принца и отважного Муфасу разводит знакомство с юной и смелой львицей – принцессой Сараби, в которую оба влюбляются, но она выбирает Муфасу как равного.

История драматического детства будущего короля Муфасы – это повествование о сироте и поисках себя в жизни, рассказанное от лица престарелого мандрила Рафики (Джон Кани) внучке покойного Муфасы Киаре (Блю Айви Картер), то есть дочери Симбы и Налы (Бейонсе).

Фильм в известной степени драматичен и держит напряжение до конца. Мы переживаем за Муфасу и его отношения с возлюбленной, а еще болеем за него в поисках прекрасной земли Мелави.

Антагонисты в картине носят обобщающий характер и вынесены за скобки как совокупный фактор. Есть плохие и хорошие львы, к которым легко примыкает неопределившийся Тако. Да, и многие (спойлер) уже догадались, что злой дядя Шрам – это и есть Тако!

В общем и целом компания Disney подарила юным зрителям и их родителям новую сказку под Рождество в своих лучших традициях. Просто – в коллекцию!

Ранее Фокус писал рецензию на анимационный фильм "Властелин колец: Война рохиррим".