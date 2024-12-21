Як з'явився Шрам: рецензія на фільм "Муфаса: Король Лев"

В українських кінотеатрах стартував приквел культової анімаційної казки "Король Лев" — "Муфаса: Король Лев".

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Можна сказати з упевненістю: дітям під час канікул буде що подивитися, а дорослі, які виросли на мультфільмі 1994 року, дізнаються, звідки взявся антагоніст головного героя на ім'я Шрам. До слова, одну з героїнь у фільмі озвучила дочка Бейонсе і Джей Зі — Блю Айві Картер. Фокус подивився картину першим і готовий розповісти про неї.

"Муфаса: Король Лев" 2024

Про що фільм "Муфаса: Король Лев" 2024

Глядачів переносять на багато років у минуле, де знайомлять їх із чарівною родиною левів, а також з їхнім синочком — Муфасою. Вони живуть дружно і справедливо, поки на їхню долину не обрушується страшна повінь, під час якої Муфасу (Аарон П'єр) відносить потоками на багато кілометрів у далечінь від рідного дому. Там Муфасу рятує інше левеня-ровесник на ім'я Тако (він виявляється принцом левів). Тако (Келвін Гаррісон) просить матір узяти Муфасу в їхню сім'ю, і, всупереч усім запереченням батька, короля левів, Муфаса стає частиною королівської сім'ї, хоч і на скромних ролях.

"Муфаса: Король Лев" 2024

Тако вважає Муфасу братом і любить його як рідного. Почуття сина до відважного малюка Муфаси поділяє і мама Тако — королева Еше (Тандіве Ньютон). Юне левеня не може похвалитися королівською кров'ю, але воно сміливе і шляхетне, на відміну від свого друга Тако, який не вирізняється якостями лідера і короля: принц боягузливий і нерішучий.

Трейлер до фільму "Муфаса: Король Лев" 2024 український

Одного разу на королівську родину нападає зграя левів-альбіносів, які претендують на завоювання земель. Саме тоді стає зрозуміло, що Муфаса здатен відважно битися, захищаючи своє, тоді як Тако просто ховається і перечікує. Боягузтво юного принца помічають мати й батько: він втрачає їхню повагу.

Отже, суперництво між Муфасою і Тако — просто питання часу, як і перехід одного з них на темний бік. Так, у цьому фільмі читається щось від "Зоряних війн". Остаточно посереднього принца та відважного Муфасу розводить знайомство з юною та сміливою левицею — принцесою Сарабі, в яку обидва закохуються, але вона обирає Муфасу як рівного.

Історія драматичного дитинства майбутнього короля Муфаси — це розповідь про сироту і пошуки себе в житті, розказана від імені старого мандрила Рафіки (Джон Кані) онучці покійного Муфаси Кіарі (Блю Айві Картер), тобто доньки Сімби і Нали (Бейонсе).

Фільм певною мірою драматичний і тримає напругу до кінця. Ми переживаємо за Муфасу і його стосунки з коханою, а ще вболіваємо за нього в пошуках прекрасної землі Мелаві.

Антагоністи в картині мають узагальнювальний характер і винесені за дужки як сукупний фактор. Є погані й хороші леви, до яких легко примикає невизначений Тако. Так, і багато хто (спойлер) уже здогадався, що злий дядько Шрам — це і є Тако!

Загалом компанія Disney подарувала юним глядачам та їхнім батькам нову казку під Різдво у своїх найкращих традиціях. Просто — в колекцію!

Раніше Фокус писав рецензію на анімаційний фільм "Володар перснів: Війна рохіррім".