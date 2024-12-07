"Володар перснів: Війна рохіррім": як войовниця Гера врятувала Середзем'я і створила Гельмову Падь

На екрани виходить анімаційний фільм за мотивами оповідання Толкіна. Уперше після третього "Гоббіта" шанувальники отримають можливість побачити героїв обожнюваного всесвіту. Однак сюжет їх може застати зненацька та чимало здивувати.

В українських кінотеатрах стартував показ масштабно анонсованого приквела трилогії "Володар перснів" — "Володар перснів: Війна рохіррім". Глядачів повертають у всесвіт саги про Середзем'я. Події анімаційного фільму розгортаються приблизно за 200 років до народження хоббіта Більбо Беггінса. Щоправда, цього разу провідником у всесвіт Толкіна виступив не Пітер Джексон (він став продюсером проєкту), а японський аніматор Кенджі Каміяма ("Привид в обладунках: Синдром одинака"). Вони працювали над проектом близько трьох років.

У підсумку глядач отримав міцний коктейль із двох рівноцінно популярних жанрів. Глядачеві з поверхневим рівнем залученості побачене може здатися чимось на кшталт симбіозу "Беовульфа" і "Сейлор Мун", але ми тут — не для простих умовиводів.

Епізод анімаційного фільму "Володар перснів: Війна рохіррім"

У принципі, ідея того, що шанувальники, читай, фанати Толкіна і жанру японського аніме — це одні й ті самі люди, видається доволі відчайдушною. Хоча, чим тільки не жартують голлівудські продюсери: бували заміси і міцніші за поєднання класичного фентезі та японського аніме. Фокус побував на прем'єрі та розповідає про картину.

Про що фільм "Володар перснів: Війна рохіррім" 2024

Дія фільму "Володар перснів: Війна рохіррім" відбувається до подій оригінальної трилогії "Володар перснів". Цей анімаційний пригодницький фільм розповідає про короля Рохана на ім'я Хельм Гаммерхенд (Молотрукий).

Коли його замок і місто потрапляють в облогу дунландців (варварів під проводом знехтуваного нареченого доньки Гельма — Вульфа), Молотрукій готується дати їм відсіч, а війна зрештою призводить до створення Гельмової Паді — долини, що не впаде, доки в неї є захисники. Далі вона фігурує в основній трилогії "Володар перснів", і ось нам розповіли її передісторію.

Епізод анімаційного фільму "Володар перснів: Війна рохіррім"

Словом, перед нами вільна адаптація оповідання Толкіна "Дім Еорла", де творці проєкту вирішили віддати роль центрального персонажа доньці Гельма Молотрукого — Гері, в якої, за словами оглядача видання Screen Rant Крістіни Труільйо, в первинному матеріалі (оповіданні) була занадто непомітна роль, точніше, згадка одним рядком. Інакше кажучи, у героїні не було ні імені, ні сенсу, в той час, як Кендзі Каміяма не просто витягнув її в значущого персонажа, а розвинув навколо неї всю історію. що, на перший погляд, може здатися дивним.

Глобально і коротко: сюжет про те, якими неважливими і слабкими на тлі Гери є всі її родичі-чоловіки, включно з батьком — Молотруким. Тільки вона і мамонта в болото мечем відведе, і з військом битиметься, і нареченого відшиє, бо, за словами героїні, "вона не думає про заміжжя". Словом, не жінка — молот! А всі воїни Середзем'я на її тлі — сумні хлопці, які потребують співчуття, включно з абсолютно лютим батьком, який, перш ніж впасти смертю хоробрих і абсолютно лютих, повністю визнає авторитет дочки.

Якщо чесно, досить складно пригадати хоч одного персонажа з творів всесвіту Толкіна, який би так вчинив.

Трейлер до фільму "Володар перснів: Війна Рохіррімів" 2024 року

Цілком ймовірно, творці проєкту обрали для фільму популярний нині жанр "сильних жінок" і шанувальників гендерної рівності, яким героїня Гера точно "зайде", бо до такого вибору і сюжетної адаптації оригінального оповідання запитання можуть виникнути навіть у найвідданіших і найвсепрощенніших фанатів всесвіту Толкіна.

За підсумком можна відзначити появу нових персонажів і розширення всесвіту з ініціативи корифея співпраці з творчістю Толкіна. Авторам вдалося змістити акценти, переглянути класичне фентезі та вдихнути в нього мейнстримні теми суспільства, дати популярному традиційному жанру нове життя і нових персонажів.

Раніше Фокус писав рецензію на серіал "Землевласник" з Біллі Бобом Торнтоном і Демі Мур.