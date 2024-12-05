"Землевласник" із Біллі Бобом Торнтоном: серіал про дикий бізнес на Дикому Заході

На стрімінгових платформах стартував драматичний серіал "Землевласник" — нове творіння Тейлора Шерідана, автора "Єллоустоуна", "Мера Кінгстануна". Фокус розповість, чому це "чоловіче кіно" обов'язкове до перегляду, як стейк у м'ясному ресторані.

Розповідаємо про серіал, який, схоже, готується побити рекорди переглядів і вже має високі оцінки від глядачів. Акторський склад також дивує: старий Голлівуд у зборі!

Один у полі воїн

Тейлору Шерідану очевидно близькі герої консервативного складу: благородні, суворі, мужні, похмурі, розмірені, послідовні. Вони сміливо стоять за свої принципи, ідеали, а насправді — просто тримаються за звичний спосіб життя, в ім'я якого готові на багато що: бути гнучкими, прозорливими, спритними. Гнутися, але не ламатися. Їх не можуть перемогти ні мафіозі, ні бюрократи, ні різномасті вороги з близького оточення.

На екрані — такі хлопці з минулого століття в сучасних реаліях, які всіма силами тримаються за це саме минуле, що вмирає, спираючись на принципи як на основу особистої картини світу, що здатна обвалитися вмить, варто їм почати втрачати себе. Вони до смерті стомлені життям, але воліють балансувати на межі, і їм це віртуозно вдається.

Про що серіал "Землевласник" 2024

Загалом "Землевласник" 2024 року — черговий проєкт із серії традиційних для Шерідана історій героїв. Томмі Норріс (Біллі Боб Торнтон) — розлучений алкоголік із боргом 500 тисяч доларів, який керує процесами буріння нафти для компанії M-Tex Oil на заході Техасу. До речі, активне розроблення цього шельфу — історичний факт недавнього часу: менш як десять років тому сталася нова нафтова лихоманка. Вважалося, що видобуток нафти в цьому басейні сягнув піку на початку 1970-х років, проте нові технології видобутку нафти дали змогу повернутися до джерела "чорного золота" зі збільшеним ентузіазмом.

Трейлер до серіалу "Землевласник" 2024 року

Так ось, Томмі Норріс змушений керувати процесами видобутку в абсолютно некерованій частині США — прикордонній зоні з Мексикою, в нафтовидобувному регіоні. Інакше кажучи, Томмі робить все: від укладення договору оренди з членами мексиканського наркокартелю до термінового ремонту на виробництві.

Якщо говорити відкрито, нафтовидобувний регіон є оплотом беззаконня і корупційних схем, як у середині минулого століття: у цьому питанні традиції місцевості незмінні. І досить швидко ми помічаємо, що в якомусь сенсі головний герой і місце, де він працює і раз у раз гасить пожежі, схожі: очевидні сміливість, породжена відчаєм, і вміння виживати на межі.

У житті Томмі, як і в Західному Техасі, панує повний хаос: проблемна донька Ейнслі (Мішель Рендольф) поводиться вульгарно, завдає клопоту і провокує скандали. Колишня дружина Анджела (Алі Лартнер) нав'язується з надокучливим фліртом по відеозв'язку. "Не заразися сифілісом", — недбало кидає Томмі колишній дружині в одній із розмов. Одним словом, і в регіоні, і в житті Норріса все горить до чортової матері.

Його ставлення до жінок загалом можна назвати недбалим. Коли приїжджає Ребекка Севідж (Кайла Воллес), адвокат із великого міста, вона вступає в конфлікт із Норрісом під час їхньої першої зустрічі, коли заперечує проти того, щоб її називали "леді". "Ой, я помилився? — каже Томмі. "Мені дуже шкода, сер!".

Утім, можна зазначити, що всі жіночі персонажі Тейлора Шерідана в проекті абсолютно карикатурні. Наприклад, героїню Демі Мур — дружину глави нафтової компанії Монті Міллера (Джон Хемм) — Камі, ми найчастіше спостерігаємо в басейні або на світських прийомах.

Томмі Норріса дратують борці з курінням, феміністки, прихильники просунутих нових цінностей та й узагалі "суєтологи" всіх мастей, до яких Томмі відчуває неприховане роздратування. Однак до Норріса переймаєшся симпатією, незважаючи на численні недоліки і не найприємніший характер: він працює на багатих, але душею — на боці маленьких людей і головорізів, вимушених, часто ціною життя, видобувати "золото багатіїв". Цинік із наявністю серця, яке тихо чекає, коли з моря розчарувань вирине хоч одна виправдана надія.

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Марія" з Анджеліною Джолі.