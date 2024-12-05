"Землевладелец" с Билли Бобом Торнтоном: сериал о диком бизнесе на Диком Западе

На стриминговых платформах стартовал драматический сериал "Землевладелец" – новое творение Тейлора Шеридана, автора "Йеллоустоуна", "Мэра Кингстануна". Фокус расскажет, почему это "мужское кино" обязательно к просмотру, как стейк в мясном ресторане.

Рассказываем о сериале, который, похоже, готовится побить рекорды просмотров и уже имеет высокие оценки от зрителей. Актерский состав также впечатляет: старый Голливуд в сборе!

Один в поле воин

Тейлору Шеридану очевидно близки герои консервативного склада: благородные, суровые, мужественные, угрюмые, размеренные, последовательные. Они смело стоят за свои принципы, идеалы, а на самом деле — просто держатся за привычный образ жизни, во имя которого готовы на многое: быть гибкими, прозорливыми, изворотливыми. Гнуться, но не ломаться. Их не могут победить ни мафиози, ни бюрократы, ни разномастные враги из близкого окружения.

На экране – такие парни из прошлого столетия в современных реалиях, которые всеми силами держатся за это самое умирающее прошлое, опираясь на принципы как на основу личной картины мира, способную обрушиться вмиг, стоит им начать терять себя. Они до смерти утомлены жизнью, но предпочитают балансировать на грани, и им это виртуозно удается.

О чем сериал "Землевладелец" 2024

В общем и целом "Землевладелец" 2024 — очередной проект из серии традиционных для Шеридана историй героев. Томми Норрис (Билли Боб Торнтон) — разведенный алкоголик с долгом 500 тысяч долларов, который руководит процессами бурения нефти для компании M-Tex Oil на западе Техаса. К слову, активная разработка этого шельфа — исторический факт недавнего времени: менее десяти лет назад случилась новая нефтяная лихорадка. Считалось, что добыча нефти в этом бассейне достигла пика в начале 1970-х годов, однако новые технологии добычи нефти позволили вернуться к источнику "черного золота" с возросшим энтузиазмом.

Трейлер к сериалу "Землевладелец" 2024

Так вот, Томми Норрис вынужден управлять процессами добычи в абсолютно неуправляемой части США — приграничной зоне с Мексикой, в нефтедобывающем регионе. Другими словами, Томми делает все: от заключения договора аренды с членами мексиканского наркокартеля до срочного ремонта на производстве.

Если говорить открыто, нефтедобывающий регион представляет из себя оплот беззакония и коррупционных схем, как в середине прошлого века: в этом вопросе традиции местности неизменны. И довольно быстро мы замечаем, что в каком-то смысле главный герой и место, где он работает и то и дело тушит пожары, похожи: очевидны смелость, порожденная отчаянием и умение выживать на грани.

В жизни Томми, как и в Западном Техасе, царит полный хаос: проблемная дочь Эйнсли (Мишель Рэндольф) ведет себя вульгарно, доставляет проблемы и провоцирует скандалы. Бывшая жена Анджела (Али Лартнер) навязывается с надоедливым флиртом по видеосвязи. "Не заразись сифилисом", — небрежно бросает Томми бывшей супруге в одном из разговоров. Одним словом, и в регионе, и в жизни Норриса все горит к чертовой матери.

Его отношение к женщинам в целом можно назвать небрежным. Когда приезжает Ребекка Сэвидж (Кайла Уоллес), адвокат из большого города, она вступает в конфликт с Норрисом при их первой встрече, когда она возражает против того, чтобы ее называли "леди". "Ой, я ошибся? — говорит Томми. "Мне очень жаль, сэр!".

Впрочем, можно отметить, что все женские персонажи Тейлора Шеридана в проекте абсолютно карикатурны. Например, героиню Деми Мур — супругу главы нефтяной компании Монти Миллера (Джон Хэмм) — Ками, мы чаще всего наблюдаем в бассейне или на светских приемах.

Томми Норриса раздражают борцы с курением, феминистки, сторонники продвигаемых новых ценностей да и вообще "суетологи" всех мастей, к которым Томми испытывает нескрываемое раздражение. Однако к Норрису проникаешься симпатией, несмотря на многочисленные недостатки и не самый приятный характер: он работает на богатых, но душой — на стороне маленьких людей и головорезов, вынужденных, часто ценой жизни, добывать "золото богачам". Циник с наличием сердца, которое тихо ждет, когда из моря разочарований вынырнет хоть одна оправданная надежда.

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