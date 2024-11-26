Одинокая звезда на пенсии: почему Анжелина Джоли идеальна для роли Марии Каллас

В украинских кинотеатрах стартовал показ одного из самых ожидаемых фильмов 2024 года — биографическая драма "Мария" с Анджелиной Джоли в главной роли.

Режиссером масштабного кинособытия выступил Пабло Ларрайн: ранее он снял две биографические ленты о великих женщинах XX века — Жаклин Кеннеди ("Джеки" 2016) и принцессе Диане ("Спенсер" 2021). Теперь серию фильмов "Sad women" дополнил байопик о Марии Каллас — величайшей оперной певице прошлого столетия. Фокус побывал на допремьерном показе.

Анджелина Джоли в фильме "Мария" 2024

О чем фильм "Мария" 2024 с Анджелиной Джоли

Женщина-легенда при жизни, оперная певица живет жизнью затворницы в огромной парижской квартире. Марии Каллас 53 года, ее жизненное пространство — это музей прошлого величия: многочисленные меховые пальто, платья, туфли, сумки от ведущих домов моды— имеют какой-то заброшенный вид и создают визуально эффект хаоса в доме, ведь они — всего лишь немые свидетели и участники звездной жизни и болезненного угасания ла Каллас. Ее огромная кровать служит для певицы местом страдания, в котором она просыпаясь, осознает свою беспомощность после очередного сна об Аристотеле Онассисе, а зеркальное трюмо с подсветкой в гардеробной напоминает, что красота уже померкла. Ее жизнь — это большая борьба за прошлое, которое не вернуть и это наполняет жизнь оперной дивы неисчерпаемым горем и нежеланием осознавать настоящее.

Совсем недавно Мария, уезжая из Милана, сожгла все свои сценические костюмы: "Они были частью моего прошлого" — говорит она. Она хочет, чтобы ее спросили о мотивах ее поступка, но спрашивать больше некому.

Анджелина Джоли в фильме "Мария" 2024

Мария общается с несуществующими тележурналистами, рассказывая им о своем жизненном пути, просит дворецкого (Пьерфранческо Фавино) "записать ее на прием к молчаливому парикмахеру" и "забронировать столик в ресторане, где официанты знают, кто она". Она добавляет, что настроена на лесть.

Оперная дива не выступает уже четыре года. "Без сцены нет жизни", — говорит Мария, общаясь с воображаемым интервьюером.

В промежутках между эпизодами, больше похожими на обрывки сна, она прогуливается по осеннему, пустынному Люксембургскому саду в Париже, грустные декорации к которому создают опавшие сухие листья, неприятно шуршащие при каждом дуновении ветра. Осень природы "подсвечивает" осень финального периода жизни.

Именно такой мы видим Марию Каллас в последнюю неделю перед смертью: закат яркого солнца, чье великолепное сияние на весь мир сузилось до масштаба нескольких метров квартиры и пары слушателей в лице преданной прислуги и воображаемых телевизионщиков. А сама героиня Джоли бесцельно бродит по огромной квартире, демонстрируя величие и бессилие одновременно.

Анджелина Джоли в фильме "Мария" 2024

Следуя за блужданиями в чертогах воспоминаний Марии, смешанных с бесформенным настоящим, зрители проникаются последними днями ее жизни, по версии Пабло Ларрайна, в которой затуманенное сознание возвращает героиню в различные эпизоды ее прошлого: от нищеты в Афинских трущобах — до сцен главных театров мира. От забытого конфликта с матерью до знакомства с Аристотелем Онассисом и блестящих приемов в честь певицы.

Фильм "Мария" 2024 между строк

Сценарий к фильму "Мария" написал Стивен Найт, как и к двум предыдущим лентам о великих женщинах. Отличает картину от других работ — "Джеки" и "Спенсер" оторванность сцен и поверхностная логика повествования. Конечно, мы просто блуждаем за поток мыслей женщины под влиянием запрещенных успокоительных, именно так можно объяснить себе отсутствие внимания к деталям и последовательности событий. Но если рассуждать от лица простого потребителя кинопродукта, этот факт затрудняет восприятие сюжета для зрителя, далекого от желания искать смыслы. Другими словами, "Мария" — фильм нишевый, демонстрирующий желание авторов поговорить со зрителем о тяжелом и высоком.

Анджелина Джоли в фильме "Мария" 2024

Если говорить о выборе актрисы, видится понятным, почему роль меркнущей знаменитости досталась именно Джоли, а возможно ее написали именно под нее. За актрисой на протяжении ее творческой биографии можно заметить тесное переплетение жизненных периодов с ролями. Так, мы узнали о страстном романе Джоли и Питта ("Мистер и миссис Смит"), о демонах, многочисленных внутренних противоречиях Анджелины и непонимании себя ("Солт"), о драматичном периоде совместной жизни с Брэдом Питтом перед бесконечным бракоразводным процессом ("Лазурный берег"), а сейчас зрителям выдали нагара историю "обескровленной" мировой знаменитости.

И здесь мы можем провести параллель с жизненным периодом актрисы: долгое отсутствие ролей для некогда самой высоко оплачиваемой звезды в мире, невероятно затратная война с экс-супругом, приведшая Джоли на грань финансового кризиса. Что это, как не прямая отсылка к биографии некогда ярчайшей звезды эпохи середины XX века? Анджелина справилась с ролью великолепно, потому что ей, похоже, не приходилось играть.

Украинский трейлер фильма "Мария" 2024 с Анджелиной Джоли

Эстетика в каждой детали

К драматургии картины можно относиться по-разному, но эстетическая составляющая картины — абсолютно безупречна. Она выгодно играет на руку каждому эпизоду и даже каждому повороту головы героини. Образы, аксессуары, локации, оформление пространства и помещение героев внутрь декораций — создает уникальную жизнь для каждого эпизода. Мы словно крутим в руках старинную драгоценность, которую нельзя продать, но можно только любоваться. Синергия декораций, костюмов и драматургии выше всяких похвал, если слово "похвала" не звучит слишком мелко в данном контексте.

Оценка редактора: 7 из 10.

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Конклав".