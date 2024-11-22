"Пуаро" на "Конклаве": рецензия на детектив с Рейфом Файнсом и Изабеллой Росселини

В Украинском прокате стартовал детективный триллер, основанный на одноименном бестселлере британского писателя Роберта Харриса, вышедшего в 2016 году.

Харрис написал книгу о конкурирующих интересах в стенах Ватикана и вообще, внутри католических интригах в борьбе за власть на престоле и масштабной войне между царедворцами от Христа. Фокус побывал на допремьерном показе.

Трейлер к фильму "Конклав" 2024

О чем фильм "Конклав" 2024

Режиссер "Конклава" Эдвард Бергер ("На западном фронте без перемен") пригласил зрителей на церемонию выборов Папы Римского, погрузив нас в идеальную, почти театральную геометрию постановки эпизодов, подкрепленную выгодной работой с цветом и динамичным сюжетом. Из фильма мы узнаем, как выглядят туалетные принадлежности кардиналов, где они останавливаются, как выглядит их быт и что лежит в их дорожной сумке. Чуть позже мы узнаем, как велики их амбиции в борьбе за власть и как изощренны интриги, в атмосфере которых они строят карьеры святых посланников. Увидим, как курсируют сплетни и как они набирают масштабы цунами в святых стенах за высоким забором.

Рецензия на фильм "Конклав" 2024

Одним словом, мы — там, мы с ними. Не даром нам досталась картина от обладателя четырех Оскаров из девяти номинаций на премию: теперь мы все узнаем, что происходит при самом закрытом королевском дворе планеты до того, как из трубы пойдет белый дым.

По сюжету "Конклава" в Ватикане неожиданно умирает Папа Римский. Члены Коллегии кардиналов, представители разных епархий со всего мира и самые влиятельные лидеры церкви съезжаются на Конклав, чтобы выбрать нового Папу и заодно определить политическое будущее Ватикана на неопределенное, но явно долгое время.

По традиции более ста кардиналов собираются в изоляции за закрытыми дверями Сикстинской капеллы. Секретный процесс выборов курирует декан Коллегии кардиналов – кардинал Лоуренсу (Рейф Файнс). Он тесно связан с американским кандидатом Беллини (Стэнли Туччи), чьи левые взгляды на развитие католицизма заставляют его противостоять более традиционному и слегка фанатичному итальянцу Тедеско (Серджио Кастеллитто).

Рецензия на фильм "Конклав" 2024

Неожиданным событием, своего рода черным лебедем для всех участников становится приезд Бенитеса (Карлос Диц), кардинала мексиканского происхождения, представляющего епархию, как бы это ни прозвучало — Кабула.

Рецензия на фильм "Конклав" 2024

Напряжение в выборном процессе предсказуемо нарастает, и чем больше Лоуренс узнает о кандидатах из фрагментов поступающей информации, которой делятся окружающие, тем больше он становится условным Пуаро для детективной истории, в которой тайны есть даже у покойного Папы Римского, или правильнее сказать — в первую очередь у него. Нам предстоят около двух часов напряженной борьбы за власть в стенах колыбели религии, во время которых даже самые глубоко и абсолютно верующие христиане проникнутся толикой сомнения: туда ли мир собирает пожертвования?

Рецензия на фильм "Конклав" 2024

К сожалению слишком небольшая роль досталась Изабелле Росселини — всего несколько сцен для контролирующей монахини. Конечно, история о выборе Папы — совсем не про женщин, но ее честно хотелось бы больше на экране. Этот недостаток с лихвой компенсирует неожиданная развязка, которая успешно добавляет 100 очков этому триллеру, явно претендующему на Оскар. Ибо как давно мы видели кинособытия подобного масштаба на большом экране?

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Гладиатор-2".