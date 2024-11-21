"Гладиатор-2": секреты Ридли Скотта, которые сделали новый фильм о Риме блокбастером не хуже первого

Исторический боевик "Гладиатор-2" Ридли Скотта получился непростым и зрелищным, на грани фантастики – и в прямом, и в переносном смысле слова. Фокус отметит плюсы и минусы нового творения режиссера.

Обычно продолжения, выходящие через пару десятков лет, редко получаются толковыми. Однако уже два раза случилось чудо. Недавно всех порадовала комедия ужасов "Битлджус-2" Тима Бертона, которая вышла спустя 36 лет после первого фильма, собрав большую кассу и позитивные отзывы. Скорее всего, то же произойдет с "Гладиатором-2" Ридли Скотта, который вышел на экраны через 23 года после первой картины с Расселом Кроу. Старые кони борозды не портят, если работают со знакомым материалом и имеют на руках приличный сценарий.

События новой ленты разворачиваются через 16 лет после окончания первого "Гладиатора". Молодой воин Луций (Пол Мескаль) чудесно живет с женой-красавицей Аришат (Юваль Гонен) в североафриканской Нумидии. У парочки любовная фаза – затяжных французских поцелуев и проникновенных взглядов друг на друга. Но тут на них обрушивается огромный флот Римской империи во главе с генералом Акацием (Педро Паскаль). Генерал заявлял, что ему надоело воевать, однако он не прочь, чтобы еще раз в его честь в Риме устроили официальный триумф, а потому прилагает максимум усилий для взятия африканской крепости. Усердие не напрасно: Нумидия пала. Во время штурма погибает жена Луция, а сам он получает клеймо, как скот, и отправляется на невольничьи рынки Рима.

Там его отбирает главный по боям в Колизее – вельможа Макрин (Дензел Вашингтон) по прозвищу Мавр – бывший гладиатор, отвечающий за организацию боев и гонок в Риме, а также — за тотализатор. На его примере видно, что социальный лифт в Римской империи исправно работает.

Акацию и его жене Луцилле (Конни Нильсен) не нравятся теперешние правители Рима – братья Каракалла (Джозеф Куинн) и Гета (Фред Хехингер). По правде говоря, эти раскрашенные под женщин (хотя в фильме нет однополых любовей) молодые "чучела" неизвестно кому пришлись бы по душе. Они ревнуют к военному успеху Акация и хотят послать его еще куда подальше – захватывать для империи новые территории. Акаций замышляет против братьев недоброе, а в это время Луцилла узнает в новом гладиаторе Луцие своего сына. От кого? От Максимуса – героя Рассела Кроу из первой ленты. Поскольку Луцилла – дочь Марка Аврелия, то в Луции течет императорская кровь. Такова экспозиция.

Гладиатор Луций может процитировать и Вергилия

Cекрет Ридли Скотта: сначала зрелища

Во втором фильме вообще масса отсылок к первому "Гладиатору". Хотя и возникают вопросы — когда, например, Максимус, успел зачать от любовницы Луциллы ребенка, если все время скорбел по своей погибшей семье? Однако, учитывая динамику событий, мы таких вопросов не успеваем себе задать.

На самом деле масса вопросов к достоверности была и в первом фильме, хоть он и получил пять "Оскаров". Скажу честно, не считаю "Гладиатор" 2000 года шедевром с его "синей травой", изображающей "тот свет". Но там несомненно были хороши три вещи: отважный герой Рассела Кроу, противный император Коммод в исполнении Хоакина Феникса и просто блистательно поставленные бои на арене Колизея. В этом и есть основная фишка ленты: когда на арене среди гладиаторов оказывается опытный военачальник – он грамотно выстраивает тактику защиты и нападения своих бойцов, что неизменно приводит к победе – пусть и не на реальном поле битвы, а на искусственном.

Главная фишка фильма: среди гладиаторов оказывается опытный военачальник, грамотно выстраивающий тактику защиты и нападения своих бойцов

Зато какой мощный потенциал у этого сюрприза для зрителей – что в Колизее, что в кинозале. И здесь Ридли Скотт основную фишку, разумеется, оставил. Но еще и прибавил зрелищности с элементами фантастики. Да, вы не ослышались.

Например, гамадрилы или бабуины, на которых проверяют боевые качества Луция, здесь – размером с человека. Они явно мутанты. В них стреляют из трубок еще какими-то отравленными дротиками, чтобы гамадрилы становились бешенными. Однако, когда Луций справился с задачей, гладиаторы его стали в шутку называть "убийцей обезьян": фантастическая деталь уравновешивается реалистической шуткой.

Гамадрил-мутант – страшный зверь арены

Когда в Колизее было морское сражение, в воду бросили даже акул. Это все напомнило недавний боевик "Плохие парни-4", где драка шла на кораблях, а кто падал в воду, того пожирал огромный цирковой крокодил. Для зрелища – все сгодится.

…потом хлеб

Однако, для тех кому, кому такое покажется перегибом, Ридли Скотт приготовил порцию "интеллектуального хлеба": неожиданные отсылки к классике и политические интриги, которые не больно-то отличаются от современных.

Гладиатор Луций вдруг в тему цитирует Вергилия о спуске в ад: неожиданно.

Крайне интересен персонаж-антагонист Макрин Дензела Вашингтона. Он с удивительным терпением пробивает себе путь наверх совершенно современными методами: обещаниями и шантажом. Кстати, слово держит и в первом, и во втором случае. Он вроде как должен быть противен, но герой Дензела Вашингтона не лишен харизмы, его даже можно назвать симпатичным: он многим будет близок, потому что это такой селфмейдмен.

Дензел Вашингтон в роли Макрина

Актуальность фильма "Гладиатор-2"

Братья-императоры своей инфантильностью напоминают некоторых современных политиков. Им плевать на войну, в отличие от укрепления единоличной власти.

Император Каракалла

Не могу не привести в пример красивый символ из фильма, когда Каракалла сделал свою обезьянку Донни одним из членов Сената. Да, это яркая фантазия Ридли Скотта и сценариста Дэвида Скарпы на тему проделок императора Калигулы, который ввел в Сенат коня, но – хороша же! (И уместна, ведь в начале мы видели на арене боевых обезьян: карьерный "рост", так сказать, налицо.) В отличие от фильма "Наполеон", где обоим досталось на орехи за подобные проделки, здесь такое проходит. Потому, что Бонапарт – фигура, растиражированная в масскульте и жил всего-ничего — 200 лет назад. Отсюда вопли критиков: не стрелял из пушек французский император по египетским пирамидам. "Но красиво же!" — возражал Ридли из-под града обвинений. А Рим от нас далек.

Режиссер своей фантазией, как мог, увеличил зрелищность своего шоу на заданную тему, при этом вполне внятно демонстрируя мотивы героев. И органически все нити своего полуфантастического повествования привел к логическому финалу. Не забывая при этом о человеческом факторе: есть момент в ленте, когда чувствительные к сантиментам натуры могут слегка всплакнуть – таков будет один из поединков Луция.

Но главное, что все это, включая элементы фантастики (Ридли все же режиссер "Чужого" и "Бегущего по лезвию"), находится в единой авторской системе координат. Здесь все на своих местах, даже излишества.

Самое слабое место ленты — это некая утопическая мечта Марка Аврелия, которая досталась по наследству его внуку Луцию о "справедливом Риме" взамен "плохого". Тут сразу вспоминается, например, как по-разному справедливость понимают по отношению к войне в Украине уходящий президент США Джо Байден и будущий глава – Дональд Трамп. А в своем недавнем футуристическом фильме "Мегалополис" Фрэнсис Коппола напрямую называет Америку Третьим Римом. Лично мне кажется, что Ридли Скотт сам смеется над тезисом о "справедливом Риме", мастерски лакируя свой скепсис тонким слоем пафоса.

Вывод: фильм "Гладиатор 2" смотреть всем, кто любит зрелищное кино, в котором к тому же зарыты современные подтексты на тему власти.