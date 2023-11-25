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Культура

"Наполеон" за $200 млн: Хоакин Феникс снова играет Джокера в смеси Википедии с анекдотами

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Кадр из фильма Ридли Скотта "Наполеон" (в главной роли Хоакин Феникс)

23 ноября на экраны Украины вышло масштабное кинополотно Ридли Скотта "Наполеон": стоит ли идти его смотреть.

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На экраны страны вышел 2,5-часовой байопик "Наполеон" режиссера Ридли Скотта, снятый с эпичным размахом — с Хоакином Фениксом и Ванессой Кирби в главных ролях. Основной акцент в картине сделан на отношениях императора со своей женой Жозефиной Богарне. Ванесса идеально сыграла Жозефину, передав в своей героине смесь детской непосредственности и сексуальной брутальности, очарования и наглости, участия и презрения, тонкости и вульгарности. Что касается Хоакина Феникса, то в его бесстрастном Наполеоне проглядывают черты Джокера: он как сгусток пустоты, вокруг которой крутятся народы и непонятно, что же заводит самого императора, кроме сантиментов по отношению к супруге. В целом лента похожа на иллюстрированную Википедию, которую, тем не менее, смотреть не скучно.

Фильм "Наполеон" начинается с казни Марии-Антуанетты, свидетелем которой стал молодой корсиканский капитан французской армии Наполеон Бонапарт. Мы наблюдаем за Наполеоном со скрупулезной дотошностью с 1793 года — времени Великой французской революции — и вплоть до его смерти во время ссылки на острове Святой Елены в 1821 году.

Военные приемы

У исторической киносаги Ридли Скотта довольно неспешный темп, она сделана основательно — на все свои $200 млн от Apple+. Это проект престижа, вроде криминальной драмы "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, куда тот влил такую же сумму от Netflix. Но наполеоновские приключения гораздо менее нудные и напоминают классический голливудский пеплум, вроде "Клеопатры" или "Спартака".

Собственно, в этом жанре Ридли Скотт уже делал своего "Гладиатора" (2000) с тем же Хоакином Фениксом. Но сценарий был гораздо более динамичный и внятный, хотя рука мастера, сделавшая "Гладиатор", ощущается и здесь.

Например, в "Гладиаторе" отлично показано, как полководец Максимус Децим Меридий, оказавшись в Колизее, своими эффективными тактическими действиями приводит сторонников к гладиаторской победе. А тут Ридли Скотт приоткрывает нам военную кухню Наполеона: какими приемами он выигрывает битву при Аустерлице. Главный принцип Бонапарта: "Пушки плюс геометрия". С не меньшим восхищением, не забыв о земляках, режиссер показывает технические нюансы построения британцев в каре в катастрофическом для Наполеона сражении при Ватерлоо.

Солдат и кокетка

Это велеречивое повествование прерывается буквально анекдотическими "солдафонскими" ухаживаниями Наполеона за Жозефиной Богарне.

Ванесса Кирби, на наш взгляд, идеально сыграла Жозефину: это опытная женщина, мать двоих детей, она была богата и в разводе, так что пользовалась привилегиями свободной женщины. Однако после революции попала в тюрьму, всего лишившись. Ее чуть не казнили, как и ее бывшего мужа, с которым она развелась еще до гонений на него.

Жозефина блестяще флиртует с Наполеоном, как кошка с птичкой. Птичка — неопытный двадцатишестилетний Бонапарт, который регулярно "упархивает", но потом снова возвращается, хотя вдова на шесть лет его старше. Ванесса отлично передает в своей героине смесь детской непосредственности и сексуальной брутальности, очарования и наглости, участия и презрения, тонкости и вульгарности. Все эти сочетания в ней выглядят обаятельно.

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Жозефина Богарне (Ванесса Кирби)

Они встретились на бале-маскараде:

— Что это за костюм? – иронически спросила Жозефина молодого капитана.

— Это мундир, — ответил тот смущенно.

Хотя слово "смущенно" для 49-летнего Хоакина Феникса вряд ли подойдет. Да, его Наполеон сконцентрирован на Жозефине — и это сквозная линия фильма. "Наполеон — это человек, которым я всегда восхищался, — сказал недавно Ридли Скотт в интервью. — Он появился из ниоткуда, чтобы править всем. Но все это время вел романтическую войну со своей женой Жозефиной, которая ему изменяла. Он завоевывал мир, чтобы завоевать ее любовь, а когда ему это не удалось, он начал завоевывать мир, чтобы уничтожить ее, и в этом процессе уничтожил себя".

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Наполен и Жозефина (Хоакин Феникс и Ванесса Кирби)

Режиссер здесь изложил основную идею своей картины, с которой отменно справился. Но вот воплощение Наполеона Хоакином Фениксом безупречным не назвать. Почему?

С одной стороны, Хоакин Феникс — виртуознейший актер. С другой — он изображает тут какую-то "вещь в себе", шкатулку с двойным дном. Мы не понимаем: каков характер Наполеона? Внутри него какая-то пустота. В Наполеоне Хоакина Феникса проступают черты Джокера. Но для последнего такая пустота вполне естественна, а когда она в герое, который увлек за собой миллионы людей — это удивляет. Наполеон Хоакина Феникса и Ридли Скотта — исключительно бесстрастный, сбалансированный кусок… пустоты, вокруг которого движутся целые страны и народы. Но что им самим движет — так и непонятно. И авторы не разобрались в этом до самого финала. Как, впрочем, и Скорсезе с главными героями "Убийц цветочной луны".

Бонапарт вроде бы все время хочет мира, но все вокруг нарываются на конфликты. А как только одержит победу — сразу бежит выпивать с побежденным императором, допустим, Австрии. За то, что Бонапарт пощадил армию австрийцев, а мог бы уничтожить полностью, но "зачем это море слез"?

Наполеон — кумир для российского императора Александра I. Тот за ним все повторяет. Они договариваются на международном уровне, а затем Александр нарушает доверенности. Мотивы? Сложно сказать, "мальчишеский максимализм". И снова "мирный" Наполеон вынужден перейти к военным действиям.

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В фильме Ридли Скотта Наполеон постоянно хочет мира, но к войне его вынуждают другие

Ридли Скотт воспроизводит десятки внешний событий — переворот, в котором Бонапарт принял участие, битвы, ухаживания. Но совершенно не ясно, что по-настоящему "заводит" Наполеона, включая Жозефину, к которой, конечно, он питает сентиментальные чувства. Однако во взгляде главного героя "вещь в себе" не пропадает — с отблеском мании величия. Как у Джокера, когда он в финале ленты видит революционные толпы со своим портретом.

"Пошлый" анекдот

Чтобы оправдать измены жены императора, Скотт показал Бонапарта крайне не изобретательным любовником. В ускоренном темпе тот исправно воспроизводит в постели одну и ту же позу сзади — и это почти вызывало смех в зале. А еще вызывает ассоциации с "Игрой престолов", где эта поза была доминирующей. А у любовников Богарне, понятно, на интимном фронте было с фантазией побойчее. Поэтому тут сальдо не в пользу Наполеона.

Затем к этой несколько карикатурной черте Бонапарта добавилось назойливое приставание к Жозефине: "Когда же ты подаришь мне наследника? Сегодня вечером у тебя последний шанс".

Пишут, что французы обиделись на Ридли Скотта за то, что в ленте мало "изображено героического характера Наполеона". А как же баталии, которых здесь предостаточно? А вот то, что так примитивно показана интимная сторона жизни французского императора (хоть и корсиканца), могло задеть нацию, которая считается продвинутой как раз в любовных делах, как никакая другая.

Но в целом главная линия фильма "Наполеон" очень французская: великий завоеватель все делает ради расположения своей любимой — романтизм в чистом виде.

На фильм уже есть нарекания за исторические неточности, но что касается советской и постсоветской историографии, то Ридли Скотт скорее исправит некоторые наши перекосы во взгляде на войну 1812 года. Ведь нам вдалбливали, что пара основных противников в этом противостоянии — это Наполеон и Кутузов. В фильме же упор (правильно) сделан на паре Наполеон — Александр I.

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В ленте показано, что Александр I настолько был одержим Бонапартом, что специально заехал в гости к Жозефине: потанцевать с ней. Картинки с танцами (почти "живыми" снимками, как в "Гарри Поттере") тут же оказались на первых полосах газет и Бонапарт, увидев их, сразу решил возвращаться с Эльбы на материк, чтобы вернуть себе все, включая любимую подругу.

В действительности Жозефина умерла от дифтерита, пока Наполеон был на Эльбе. И да, этот факт его так расстроил, что он решил: пора восстанавливать былую власть.

В целом авторы впихнули десятки событий из жизни Бонапарта в хронометраж ленты, причем все аккуратно подписывая: где какой переворот, где какое сражение. Иллюстрированная Википедия.

Все это перемежается сочными фразами Наполеона. Например, перед катастрофической для себя битвой при Ватерлоо он самоуверенно говорит: "Веллингтона разобью до обеда".

Советуем на фильм идти всем, кто хочет побольше узнать о Бонапарте — хоть и из недостоверного источника, зато снятого мастерски и с размахом.

Трейлер фильма "Наполеон"