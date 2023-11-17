Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Культура

Выйти замуж за Волан-де-Морта. 30 лет назад с Джоан Роулинг произошло страшное событие

Джоан Роулинг, джоан роулинг развод, как стала знаменитой джоан роулинг, кто муж джоан роулинг, биография джоан роулинг, персонажи гарри поттера, гарри поттер, волан де морт
Фото: Коллаж: Фокус | Джоан Роулинг, ее мужья и персонажи

30 лет назад с писательницей Джоан Роулинг случилась личная трагедия, которая послужила ей материалом для создания одного известного и крайне неприятного персонажа.

Related video

30 лет назад случился самый черный день в жизни создательницы романов о Гарри Поттере британки Джоан Роулинг. 17 ноября 1993 года ее избил и в 5 утра выгнал из дома в Португалии муж-тиран – телерепортер Хорхе Арантес. Джоан позже вернулась с полицией и забрала дочь. Стремясь освободиться от тотального контроля супруга (он отбирал у нее листки рукописи первого романа), она воплотила свой мужской идеал в образе Гарри Поттера. Небезопасно скверно обращаться с будущими беллетристками: чертами своего первого благоверного Джоан щедро наделила главного злодея магической саги – Волан-де-Морта.

В материале Фокуса читайте, на какого персонажа похож ее второй муж Джоан Роулинг – врач-анестезиолог Нил Майк Мюррей.

Вспоминать свой первый брак создательница цикла романов о Гарри Поттере, самая популярная писательница мира (более 500 млн проданных книг) стала только в 2020 году, говоря, что для нее это слишком "травмирующий опыт". Потом она стала все чаще говорить на эту тему и последний раз коснулась ее в феврале 2023 года в интервью изданию Daily Mail, поделившись подробностями брака с португальским телерепортером Хорхе Арантесом. Цитируем: "Брак перерос в насилие и контроль. Он обыскивал мою сумочку каждый раз, когда я возвращалась домой, и у меня не было ключа от собственной двери. Было ужасное состояние напряжения, потому что приходилось вести себя так, как будто у меня не было желания уйти. Не думаю, что я очень хорошая актриса. Так жить было невыносимо".

Джоан Роулинг, джоан роулинг развод, как стала знаменитой джоан роулинг, кто муж джоан роулинг, биография джоан роулинг, персонажи гарри поттера, книги о гарри поттере Fullscreen
Джоан Роулинг

Как это все произошло?

Явление героя

В 1990 году, в возрасте 25 лет, Джоан Роулинг придумала идею романа о мальчике-волшебнике. Ей нужно было отвлечься от тяжелого быта – мать болела рассеянными склерозом. К тому же в Гарри Поттере была заложена еще одна важная мысль: что он не сразу осознает свои магические способности, а позднее – когда попадет в школу магов и мир, далекий от обыденности, расцветет разноцветными красками волшебства. Роулинг так описала рождение героя у себя в голове: "Я возвращалась в Лондон одна в переполненном поезде, и идея о Гарри Поттере просто пришла мне в голову. Я писала почти непрерывно с шестилетнего возраста, но никогда раньше меня так не волновала новая идея. К сожалению, у меня не было с собой ручки и я была слишком застенчива, чтобы у кого-нибудь одолжить. Я сидела и думала четыре часа (задержки поезда), в то время как все детали пузырились в моем мозгу, и этот тощий черноволосый мальчик в очках, который не знал, что он волшебник, становился для меня все более реальным. Я начала писать "Философский камень" в тот же вечер, хотя те первые несколько страниц не имеют ничего общего с книгой".

Мать Джоан Роулинг умерла в том же году. Вдруг выяснилось, что отец давно встречался со своей секретаршей и вскоре на ней женился. Джоан тут же решила сделать мальчика-сиротой: внешние события она сразу "переводила" в будущую книгу. Мать она любила, а отца не хотела простить. Их отношения и по сей день натянутые.

На юг!

Прочитав объявление в газете о наборе преподавателей английского языка в Португалии, Джоан отправила туда документы. Ее пригласили.

"В 26-летнем возрасте, в попытке уйти от отчаяния, я уехала в Португалию, где получила работу преподавателя английского языка в институте иностранных языков. Я взяла с собой рукопись о Гарри Поттере, надеясь, что мои новые рабочие часы (преподавала днем и вечером) предоставят мне возможность поработать над романом, который весьма изменился с тех пор, как моя мама умерла", – рассказывала о своих тогдашних планах писательница.

Романтический Порту – это было то, что нужно после Англии, чтобы отвлечься и развлечься. Там она познакомилась в баре с красивым, мускулистым, черноволосым парнем с острыми скулами. Это был местный студент-телерепортер Хорхе Арантес. Он был младше Джоан на три года. Сошлись они на общей любви к романам Джейн Остин.

Отношения развивались стремительно, Джоан забеременела и в октябре 1992 года молодые поженились. Они стали жить в небольшой квартире вместе с матерью Хорхе.

Джоан Роулинг, джоан роулинг развод, как стала знаменитой джоан роулинг, кто муж джоан роулинг, биография джоан роулинг, персонажи гарри поттера, гарри поттер Fullscreen
Свадьба Джоан Роулинг с Хорхе Арантесом

Замашки темного мага

Вскоре выяснилось, что Хорхе паталогически ревнив. Супруги стали часто на людях выяснять отношения. Однажды посетители кафе вызвали полицию – настолько это было бурно. Мать Арантеса, не владевшая английским, не вмешивалась в происходящее.

27 июля 1993 у пары родилась дочь Джессика, но ситуация только накалялась. Хорхе пытался тотально контролировать жену, обыскивая ее сумочку. У него не ладилось с работой и занять себя ему было нечем.

Джоан Роулинг, джоан роулинг развод, как стала знаменитой джоан роулинг, кто муж джоан роулинг, биография джоан роулинг, персонажи гарри поттера, гарри поттер, волан де морт Fullscreen
Джоан Роулинг и Хорхе Арантес

Этот дикий контроль со стороны супруга дал толчок ускорить работу над романом – в Гарри Поттере Джоан старалась теперь воплотить свой мужской идеал – защитника: все то, чего она не видела в своем супруге.

Внешние события Джоан, как обычно, трансформировала в литературные образы, с головой погружаясь в придуманный мир. Тогда Хорхе стал ревновать Джоан к воображаемому бесстрашному волшебнику-сироте и отбирать исписанные листки.

Джоан Роулинг, джоан роулинг развод, как стала знаменитой джоан роулинг, кто муж джоан роулинг, биография джоан роулинг, персонажи гарри поттера, гарри поттер, волан де морт Fullscreen
Даниел Редклифф в роли Гарри Поттера в фильме "Гарри Поттер и Кубок огня"

Потом писательница заявляла: "Он взял мою рукопись в заложники". Дошло до того, что она незаметно брала из стопки исписанные листы, делала их копии на работе и возвращала на место. А новые – прятала.

Жизнь в таком состоянии становилась невыносимой. 18 ноября Джоан заговорила о разводе и Хорхе, избив ее, выбросил в пять утра на улицу. Она вернулась уже с полицией и забрала дочь.

Положение молодой женщины было отчаянным – она уехала в Эдинбург к сестре Диане. На тот момент у Джоан были готовы только три главы из будущей книги о Гарри Поттере.

Зато ярость Хорхе и ужас Джоан перед ним вызвали к жизни главного антагониста романа – Волан-де-Морта. По сути, основная черта этого темного колдуна (9-е место в топ 20 кинозлодеев по версии журнала Empire Magazine) такая же, как и у первого мужа Джоан Роулинг Хорхе Арантеса – это желание тотального контроля.

Кстати, в молодости, когда Волан-де-Морт носил имя Том Редлл, его внешность описывается так: черные непослушные волосы, угловатые скулы, волевой подбородок. Никого не напоминает? Актер Кристиан Коулсон, играющий в фильме Тома Реддла, очень похож на Хорхе Арантеса.

Джоан Роулинг, джоан роулинг развод, как стала знаменитой джоан роулинг, кто муж джоан роулинг, биография джоан роулинг, персонажи гарри поттера, гарри поттер, волан де морт Fullscreen
Кристиан Коулсон, сыгравший Тома Реддла (молодой Волан-де-Морт)

Но главная особенность этого героя такова: "Красивый внешне, уродливый внутри". Собственно, постепенно и идет трансформация Волан-де-Морта в то чудище, которое играл уже Рэйф Файнс: темный маг становился змееподобным — его бессердечное змеиное нутро проявилось внешне.

"Все менялось быстрее, чем я могла справиться, и все время меня преследовал страх, что где-то есть тот, кто желает мне зла", — призналась потом писательница.

Португальский муженек заявился Эдинбург требовать себе дочь, что вызвало у Роулинг клиническую депрессию. Даже возникло желание суицида. Но у настоящего писателя все идет в дело – это состояние произвело в ее воображении новых жутких персонажей, дементоров – страшных существ с дырками вместо ртов, через которые они высасывали души. Поскольку свои негативные эмоции Роулинг дарила рукописи, это ей помогало справиться с деструктивными тенденциями и взять себя в руки.

Эпилог

Джоан Роулинг в британском суде получила ордер на защиту: Хорхе пришлось убраться восвояси. В 1994 их официально развели. Делая ставку на литературное будущее, Джоан добилась стипендии – на завершение романа. В 1995 роман "Гарри Поттер и философский камень" был закончен. В 1997, отвергнутый десятком издательств, все-таки напечатан в Британии мизерным тиражом в 1000 экземпляров. 500 из них ушло в Америку. Издатели в США, почуяв добычу, сразу предложили молодой писательнице огромный гонорар в $100 тысяч ( сегодня Джоан возглавляет писательский список Forbes, получая в год примерно $100 млн). После второго романа — "Гарри Поттер и Тайная комната" (1998) началась поттеромания.

В 2001 году Джоан Роулинг вышла замуж за эдинбургского анестезиолога Нила Майкла Мюррея. Элегантный брюнет в очках, который младше своей жены на пять лет, напоминает… Гарри Поттера. Ну, если уж второй раз выходить замуж, то за человека, похожего на протагониста главного твоего литературного цикла — замужем за прототипом антагониста Джоан Роулинг уже была.

Джоан Роулинг, джоан роулинг развод, как стала знаменитой джоан роулинг, кто муж джоан роулинг, биография джоан роулинг, персонажи гарри поттера, гарри поттер, волан де морт Fullscreen
Джоан Роулинг и Нил Мюррей

В этом браке у них родились сын Дэвид и дочь Маккензи. Дочке Джоан посвятила роман "Гарри Поттер и Принц-полукровка". Семья Роулинг живет в Эдинбурге.

Что касается судьбы Хорхе, то после признаний Джоан он также дал несколько интервью, по большей части желтой прессе. В них рассказывал наоборот, что ему нравились первые главы романа о Гарри Поттере и он поддерживал жену в ее творчестве. А насчет своего поведения 17 ноября 1993 года неожиданно разоткровенничался: "Она отказалась уйти без Джессики… Мне пришлось вытаскивать ее из дома в пять утра и, признаюсь, я ударил ее на улице. О чем не жалею".

Эта откровенность не была вознаграждена: читатели тут же осудили Хорхе за насилие над молодой матерью. О первом муже Джоан Роулинг сегодня известно немного. В часности, к прочим его проблемам добавилась наркозависимость.