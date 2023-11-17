Выйти замуж за Волан-де-Морта. 30 лет назад с Джоан Роулинг произошло страшное событие

30 лет назад с писательницей Джоан Роулинг случилась личная трагедия, которая послужила ей материалом для создания одного известного и крайне неприятного персонажа.

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30 лет назад случился самый черный день в жизни создательницы романов о Гарри Поттере британки Джоан Роулинг. 17 ноября 1993 года ее избил и в 5 утра выгнал из дома в Португалии муж-тиран – телерепортер Хорхе Арантес. Джоан позже вернулась с полицией и забрала дочь. Стремясь освободиться от тотального контроля супруга (он отбирал у нее листки рукописи первого романа), она воплотила свой мужской идеал в образе Гарри Поттера. Небезопасно скверно обращаться с будущими беллетристками: чертами своего первого благоверного Джоан щедро наделила главного злодея магической саги – Волан-де-Морта.

В материале Фокуса читайте, на какого персонажа похож ее второй муж Джоан Роулинг – врач-анестезиолог Нил Майк Мюррей.

Вспоминать свой первый брак создательница цикла романов о Гарри Поттере, самая популярная писательница мира (более 500 млн проданных книг) стала только в 2020 году, говоря, что для нее это слишком "травмирующий опыт". Потом она стала все чаще говорить на эту тему и последний раз коснулась ее в феврале 2023 года в интервью изданию Daily Mail, поделившись подробностями брака с португальским телерепортером Хорхе Арантесом. Цитируем: "Брак перерос в насилие и контроль. Он обыскивал мою сумочку каждый раз, когда я возвращалась домой, и у меня не было ключа от собственной двери. Было ужасное состояние напряжения, потому что приходилось вести себя так, как будто у меня не было желания уйти. Не думаю, что я очень хорошая актриса. Так жить было невыносимо".

Джоан Роулинг

Как это все произошло?

Явление героя

В 1990 году, в возрасте 25 лет, Джоан Роулинг придумала идею романа о мальчике-волшебнике. Ей нужно было отвлечься от тяжелого быта – мать болела рассеянными склерозом. К тому же в Гарри Поттере была заложена еще одна важная мысль: что он не сразу осознает свои магические способности, а позднее – когда попадет в школу магов и мир, далекий от обыденности, расцветет разноцветными красками волшебства. Роулинг так описала рождение героя у себя в голове: "Я возвращалась в Лондон одна в переполненном поезде, и идея о Гарри Поттере просто пришла мне в голову. Я писала почти непрерывно с шестилетнего возраста, но никогда раньше меня так не волновала новая идея. К сожалению, у меня не было с собой ручки и я была слишком застенчива, чтобы у кого-нибудь одолжить. Я сидела и думала четыре часа (задержки поезда), в то время как все детали пузырились в моем мозгу, и этот тощий черноволосый мальчик в очках, который не знал, что он волшебник, становился для меня все более реальным. Я начала писать "Философский камень" в тот же вечер, хотя те первые несколько страниц не имеют ничего общего с книгой".

Мать Джоан Роулинг умерла в том же году. Вдруг выяснилось, что отец давно встречался со своей секретаршей и вскоре на ней женился. Джоан тут же решила сделать мальчика-сиротой: внешние события она сразу "переводила" в будущую книгу. Мать она любила, а отца не хотела простить. Их отношения и по сей день натянутые.

На юг!

Прочитав объявление в газете о наборе преподавателей английского языка в Португалии, Джоан отправила туда документы. Ее пригласили.

"В 26-летнем возрасте, в попытке уйти от отчаяния, я уехала в Португалию, где получила работу преподавателя английского языка в институте иностранных языков. Я взяла с собой рукопись о Гарри Поттере, надеясь, что мои новые рабочие часы (преподавала днем и вечером) предоставят мне возможность поработать над романом, который весьма изменился с тех пор, как моя мама умерла", – рассказывала о своих тогдашних планах писательница.

Романтический Порту – это было то, что нужно после Англии, чтобы отвлечься и развлечься. Там она познакомилась в баре с красивым, мускулистым, черноволосым парнем с острыми скулами. Это был местный студент-телерепортер Хорхе Арантес. Он был младше Джоан на три года. Сошлись они на общей любви к романам Джейн Остин.

Отношения развивались стремительно, Джоан забеременела и в октябре 1992 года молодые поженились. Они стали жить в небольшой квартире вместе с матерью Хорхе.

Свадьба Джоан Роулинг с Хорхе Арантесом

Замашки темного мага

Вскоре выяснилось, что Хорхе паталогически ревнив. Супруги стали часто на людях выяснять отношения. Однажды посетители кафе вызвали полицию – настолько это было бурно. Мать Арантеса, не владевшая английским, не вмешивалась в происходящее.

27 июля 1993 у пары родилась дочь Джессика, но ситуация только накалялась. Хорхе пытался тотально контролировать жену, обыскивая ее сумочку. У него не ладилось с работой и занять себя ему было нечем.

Джоан Роулинг и Хорхе Арантес

Этот дикий контроль со стороны супруга дал толчок ускорить работу над романом – в Гарри Поттере Джоан старалась теперь воплотить свой мужской идеал – защитника: все то, чего она не видела в своем супруге.

Внешние события Джоан, как обычно, трансформировала в литературные образы, с головой погружаясь в придуманный мир. Тогда Хорхе стал ревновать Джоан к воображаемому бесстрашному волшебнику-сироте и отбирать исписанные листки.

Даниел Редклифф в роли Гарри Поттера в фильме "Гарри Поттер и Кубок огня"

Потом писательница заявляла: "Он взял мою рукопись в заложники". Дошло до того, что она незаметно брала из стопки исписанные листы, делала их копии на работе и возвращала на место. А новые – прятала.

Жизнь в таком состоянии становилась невыносимой. 18 ноября Джоан заговорила о разводе и Хорхе, избив ее, выбросил в пять утра на улицу. Она вернулась уже с полицией и забрала дочь.

Положение молодой женщины было отчаянным – она уехала в Эдинбург к сестре Диане. На тот момент у Джоан были готовы только три главы из будущей книги о Гарри Поттере.

Зато ярость Хорхе и ужас Джоан перед ним вызвали к жизни главного антагониста романа – Волан-де-Морта. По сути, основная черта этого темного колдуна (9-е место в топ 20 кинозлодеев по версии журнала Empire Magazine) такая же, как и у первого мужа Джоан Роулинг Хорхе Арантеса – это желание тотального контроля.

Кстати, в молодости, когда Волан-де-Морт носил имя Том Редлл, его внешность описывается так: черные непослушные волосы, угловатые скулы, волевой подбородок. Никого не напоминает? Актер Кристиан Коулсон, играющий в фильме Тома Реддла, очень похож на Хорхе Арантеса.

Кристиан Коулсон, сыгравший Тома Реддла (молодой Волан-де-Морт)

Но главная особенность этого героя такова: "Красивый внешне, уродливый внутри". Собственно, постепенно и идет трансформация Волан-де-Морта в то чудище, которое играл уже Рэйф Файнс: темный маг становился змееподобным — его бессердечное змеиное нутро проявилось внешне.

"Все менялось быстрее, чем я могла справиться, и все время меня преследовал страх, что где-то есть тот, кто желает мне зла", — призналась потом писательница.

Португальский муженек заявился Эдинбург требовать себе дочь, что вызвало у Роулинг клиническую депрессию. Даже возникло желание суицида. Но у настоящего писателя все идет в дело – это состояние произвело в ее воображении новых жутких персонажей, дементоров – страшных существ с дырками вместо ртов, через которые они высасывали души. Поскольку свои негативные эмоции Роулинг дарила рукописи, это ей помогало справиться с деструктивными тенденциями и взять себя в руки.

Эпилог

Джоан Роулинг в британском суде получила ордер на защиту: Хорхе пришлось убраться восвояси. В 1994 их официально развели. Делая ставку на литературное будущее, Джоан добилась стипендии – на завершение романа. В 1995 роман "Гарри Поттер и философский камень" был закончен. В 1997, отвергнутый десятком издательств, все-таки напечатан в Британии мизерным тиражом в 1000 экземпляров. 500 из них ушло в Америку. Издатели в США, почуяв добычу, сразу предложили молодой писательнице огромный гонорар в $100 тысяч ( сегодня Джоан возглавляет писательский список Forbes, получая в год примерно $100 млн). После второго романа — "Гарри Поттер и Тайная комната" (1998) началась поттеромания.

В 2001 году Джоан Роулинг вышла замуж за эдинбургского анестезиолога Нила Майкла Мюррея. Элегантный брюнет в очках, который младше своей жены на пять лет, напоминает… Гарри Поттера. Ну, если уж второй раз выходить замуж, то за человека, похожего на протагониста главного твоего литературного цикла — замужем за прототипом антагониста Джоан Роулинг уже была.

Джоан Роулинг и Нил Мюррей

В этом браке у них родились сын Дэвид и дочь Маккензи. Дочке Джоан посвятила роман "Гарри Поттер и Принц-полукровка". Семья Роулинг живет в Эдинбурге.

Что касается судьбы Хорхе, то после признаний Джоан он также дал несколько интервью, по большей части желтой прессе. В них рассказывал наоборот, что ему нравились первые главы романа о Гарри Поттере и он поддерживал жену в ее творчестве. А насчет своего поведения 17 ноября 1993 года неожиданно разоткровенничался: "Она отказалась уйти без Джессики… Мне пришлось вытаскивать ее из дома в пять утра и, признаюсь, я ударил ее на улице. О чем не жалею".

Эта откровенность не была вознаграждена: читатели тут же осудили Хорхе за насилие над молодой матерью. О первом муже Джоан Роулинг сегодня известно немного. В часности, к прочим его проблемам добавилась наркозависимость.