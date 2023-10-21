"Убийцы цветочной луны". Чем разочаровывает фильм-триумфатор Канн о "благочинных" преступниках США

Премьерный фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" мастерски показывает цинизм и лицемерие "белых" преступников, присваивающих состояния индейцев-миллионеров.

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На экраны Украины вышел 200-миллионный "детективный вестерн" Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро. Картине на премьере в Каннах устроили девятиминутные овации. Пресса фильм сразу назвала первым претендентом на "Оскар". Лента поражает внешними эффектами, но Фокус не разделяет сверхвосторгов по одной причине. Отмечая, что это очень достойная работа 80-летнего режиссера, в которой подробно показано беспримерное манипулирование и лицемерие "белых" преступников (против индейцев), но совершенно не раскрыты их внутренние побуждения. Если так глубоко копать, почему бы уже было не дойти до дна?

Картина не похожа на "детективный вестерн", это скорее психологический криминальный триллер. Фильм снят по мотивам одноименной научно-популярной книги 2017 года журналиста Дэвида Гранна о разорении и геноциде индейцев осейджей. У нее "говорящий" подзаголовок "Нефть. Деньги. Кровь". Книга была основана на отчетах ФБР по делам об убийствах индейцев в период с 1921 по 1926 годы.

Скорсезе всегда был мастером изображения в кинематографе двух вещей: изощренного насилия, имеющего криминальный характер, и драм, связанных со всем этим. Таковы знаковые картины режиссера: "Таксист", "Злые улицы", "Отступники", "Казино", "Банды Нью-Йорка". "Убийцы цветочной луны" наиболее близки "Бандам", только мафия здесь закамуфлирована под городских "благодетелей". И это накладывает определенный отпечаток на характер действия, атмосферу и тип преступлений.

Дядя и племянник

События "Убийц цветочной луны" происходят в середине 1920-х годах вокруг индейского племени осейджей из городка Оклахома. Там выделили территории под резервации для индейцев и вселили их туда. Но индейцы стали "красными миллионерами", потому что, неожиданно для всех, в резервациях была обнаружена нефть. И вчерашние "краснокожие" аутсайдеры стали вдруг строить комфортабельные дома, покупать автомобили и купаться в роскоши.

Но при этом они не утратили связи с природой и своими богами (хотя многие из них стали христианами): "цветочной луной" индейцы называли момент, когда земля по весне покрывается цветочным ковром молочных тонов.

Любители наживы налетели в Оклахому, но не за красотами местной земли, а за "жидким золотом" в ее недрах. В этом смысле исчерпывающая характеристика дается племянником Эрнстом Буркхартом (Леонардо Ди Каприо) своему дяде – местному богатому фермеру Уильяму Хейлу по прозвищу "Король" (Роберт Де Ниро): "Дядя – золото, а не человек". Очень точно!

Внешне Уильям благообразный местный богатей-праведник и меценат. Но даже в ролике он не скрывает своих настоящих планов, заявляя: "Прекрасный, благословенный народ осейджи. Но их время прошло. Мы должны брать власть в свои руки".

По сюжету Эрнест Буркхарт — солдат-авантюрист, прошедший Первую мировую. Он прибыл к дяде в Оклахому, чтобы остепениться. Дядя искренне принимает участие в жизни родственника. Уильям вроде бы искренне восхищается бытом осейджей, даже освоив их язык и между прочим убеждает Эрнста, как и его брата Байрона, жениться на одной из наследниц "красных миллионеров", чтобы "денежки потекли рекой".

Эрнест действительно очаровывается красивой индианкой Молли Кейл (Лили Глэдстоун), решив "жениться, чтобы делать бизнес". Однако вскоре среди ее родственников начинается цепочка либо откровенно насильственных смертей, либо странных.

Реакция индейцев

Любопытно, что нежданно разбогатевшие исконные обитатели Нового Света, несмотря на свою некоторую наивность, видят "насквозь" многих пройдох – в виде не слишком лицеприятных образов. Например, Молли как только узрела Эрнста, сразу определила его как "койота". Это явно не слишком благородное животное, которое любит лакомиться падалью. Зачем же отвечать на ухаживания такого кавалера? Кто-то и о его дяде говорил: "Змей". Но индейцы почему-то, как кролики, неслись в эти пасти. И при этом жаловались, что привыкли к открытой войне против врагов, а в мирное время – неспособны их распознать.

В ленте, как обычно у Скорсезе, подробно показаны убийства разного характера: от отравлений – до подрывов (в трейлере все это есть). И индейцам все же хватило ума дважды пожаловаться в Вашингтоне на местную ситуацию. Они дождались агентов ФБР. Дальше события развиваются еще интереснее.

Немезида

"Дело оклахомских индейцев" имеет реальных прототипов: в Сети можно найти даже фото фигурантов. Тот же Ди Каприо – отлично копирует манеру своего прототипа: опускать по-детски и недоуменно уголки губ. Но не будем раскрывать все карты.

Чем сильна картина?

Отношениями Молли и Эрнста. На племянника как-то гипнотически действовал дядя-манипулятор. И Эрнст буквально следовал его инструкциям, хотя был реально авантюристом, не выбирающим средства, и все-таки обожал Молли. Будут сцены поражающие почти библейскими аналогиями, вроде "иудиного поцелуя". Эти лирические эпизоды, имеющие криминальную подоплеку, сделаны виртуозно. Ди Каприо, как актер, себя здорово проявил.

В трехчасовом фильме вся история будет рассказана до конца. До упора. Но даже в финале картины Скорсезе совершенно не раскрывает реальные мотивы такого могучего отрицательного персонажа как "дядя". Понятно, что он, как и племянник, "больше всего обожает деньги". Но при этом он и "осейджей любит". Дядя "как масон 33 ступени" еще и поучает всех, регулярно вспоминая Библию.

Режиссер в качестве материала взял научно-популярную книгу, где вряд ли автор ставил целью раскрыть внутренний мир преступников. Но ведь Скорсезе – художник. А мы видим только глупо улыбающегося племенника в исполнении Ди Каприо, который "любит красивые вещи" и его дядю, который свое богатство тратит на открытие "школ танцев".

Для такого глобального преступного размаха хочется понять – ради чего? Только из жадности? При этом неугомонный дядя уже в достаточно скользком для себя положении продолжает в конце поучать племянника, как ревностный моралист: "Не делай того о чем будешь жалеть до конца своих дней". К себе он никак не относит эти слова?

Даже, уж извините, в "Звездных войнах", антагонисты одержимы некоей темной миссией – "навести порядок во Вселенной" или чего-то в этом роде. А вот в своих "убийцах луны" Скорсезе не нашел ни одной внятной идеи или любопытного мотива, кроме обогащения.

Зачем дядя беспрерывно морализаторствует, пересыпая речь религиозными цитатами? Зачем лопочет о "семье". Это "маски" или нет? Он хочет на самом деле, чтобы его считали воспитателем-наставником? Возможно. Однако Скорсезе, разобрав на мельчайшие запчасти механизмы преступлений, не погрузился на самое дно души их исполнителей, чтобы зрители получили хоть какие-то ответы на вопрос о мотивах людей, совершающих страшные вещи. А ведь это самое интересное.

Но закончу на позитивной и интригующей ноте. Концовке фильма мастер придал такую прикольную и неожиданную форму, напрямую пародирующую американское кино, что любо-дорого смотреть!