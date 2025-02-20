Кто станет следующим Папой Римским: фавориты на пост понтифика после Франциска

В качестве преемников Франциска могут рассматриваться несколько видных кардиналов, как продолжающих его лояльную политику, так и резко ее осуждающих.

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Поскольку здоровье 88-летнего Папы Франциска, старейшего понтифика за последние сто лет, продолжает ухудшаться, и у него уже развилась пневмония обоих легких, появились слухи, кто может быть избранным следующим главой Ватикана. Об этом пишет New York Post.

Хотя папскую тиару неизменно надевает один из 253 кардиналов со всего мира, технически, любой мужчина-католик может быть избран наследником Святого Петра. После смерти или отставки папы, в Сикстинской капелле собирается конклав кардиналов, которые голосуют за следующего главу католической Церкви. Причем, только 138 из 253 кардиналов смогут быть выборщиками на следующем конклаве, и ни один кардинал старше 80 лет не может участвовать в голосовании.

Как отмечает издание, в качестве преемников Франциска могут рассматриваться несколько видных кардиналов.

Кардинал Пьетро Паролин, 70 лет, Италия

Кардинал Пьетро Паролин

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин служил в Ватикане Папы Франциска в течение 11 лет. Он является фаворитом среди букмекеров.

Паролин считается умеренным политиком. Он провел свою карьеру, участвуя в дипломатическом крыле Святого Престола, проведя часть своей карьеры в нунциатуре Нигерии и Мексики. Он был сделан кардиналом в 2014 году Папой Франциском. Паролин считается продолжателем наследия Франциска.

Кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу, 65 лет, Демократическая Республика Конго

Кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу

Президент Симпозиума епископских конференций Африки и Мадагаскара Фридолин Амбонго Бесунгу объявил доктрину Fiducia supplicans, которая позволяла священникам благословлять неженатые и однополые пары, недействительной на африканском континенте.

Папство Безунгу будет рассматриваться как резкий упрек левым принципам Папы Франциска. Нынешний понтифик сделал Безунгу кардиналом в 2019 году.

Кардинал Вим Эйк, 71 год, Нидерланды

Кардинал Вим Эйк

Виллем Якобус Эйк, бывший врач, рассматривается как один из самых консервативных фаворитов.

В 2015 году Эйк помог написать "Одиннадцать кардиналов говорят о браке и семье: эссе с пастырской точки зрения", в котором решительно выступил против поддержки Франциском гражданских повторных браков в случае неполучения аннулирования первого брака. Эйк написал, что они являются "формой структурированного и институционализированного прелюбодеяния".

Эйк также критиковал неспособность нынешнего папы бороться с предложением Немецкой епископской конференции, которое позволяло протестантам принимать Евхаристию в католических церквях.

В 2012 году Папа Римский Бенедикт XVI посвятил Эйка в кардиналы.

Кардинал Петер Эрде, 72 года, Венгрия

Кардинал Петер Эрде

Бывший президент Совета епископских конференций Европы Петер Эрде уже давно является влиятельной фигурой в политике современной церкви.

Будучи консерватором, Эрдо ранее выступал против практики причастия разведенных или повторно вступивших в брак католиков из-за доктринальной веры в нерасторжимость брака. Эрдо также открыто высказывался о своем несогласии с приемом беженцев европейскими странами, заявляя, что это равносильно торговле людьми.

В 2003 году Папа Иоанн Павел II возвел Эрдо в сан кардинала.

Кардинал Луис Антонио Тагле, 67 лет, Филиппины

Кардинал Луис Антонио Тагле

Луис Антонио Тагле является пропрефектом Секции первой евангелизации Епископства евангелизации и президентом Междикастерской комиссии по делам посвященных монашествующих.

Тагле, которого называют "азиатским папой Франциском", считается сторонником левых взглядов и критикует отношение Церкви к представителям ЛГБТ, а также к разведенным и повторно вступившим в брак католикам. В интервью 2015 года он сказал, что "жесткая" позиция Церкви по отношению к геям, разведенным и матерям-одиночкам нанесла вред ее цели евангелизации.

Он был назначен кардиналом Папой Бенедиктом XVI в 2012 году.

Кардинал Рэймонд Берк, 76 лет, Соединенные Штаты Америки

Кардинал Рэймонд Берк, 76

Рэймонд Берк считается ведущим архиконсерватором в церкви — сторонником латинской мессы и публичным критиком либеральных тенденций папы Франциска.

Уроженец Висконсина и бывший архиепископ Сент-Луиса оспорил готовность Франциска разрешить разведенным и повторно вступившим в брак парам принимать Евхаристию. Берк также оспорил новый язык Церкви относительно искусственной контрацепции, гомосексуалистов и гражданских браков, назвав его "предосудительным".

В 2010 году Папа Римский Бенедикт XVI посвятил Берка в кардиналы.

Кардинал Марио Греч, 67 лет, Мальта

Кардинал Марио Греч

Действующий генеральный секретарь Синода епископов Марио Греч считается потенциальным преемником Папы Франциска.

Ранее он говорил о необходимости обратиться к тем, кто подвергается остракизму со стороны Церкви из-за своей сексуальной ориентации или семейного положения.

В 2020 году Папа Франциск возвел Греха в сан кардинала.

Кардинал Маттео Цуппи, 69 лет, Италия

Кардинал Маттео Цуппи

Президент Итальянской епископальной конференции Маттео Цуппи занимал ключевую должность архиепископа Болоньи (Италия), что делало его своим человеком в Ватикане Франциска.

В 2023 году Цуппи был приглашен в Украину на встречу с президентом Владимиром Зеленским. В том же году его отправили в Соединенные Штаты на встречу с президентом Джо Байденом.

В 2019 году Папа Франциск возвел его в сан кардинала.

Напомним, понтифик сейчас находится в больнице и уже подготовил все необходимые документы и назначения на случай своей смерти.

Фокус писал, что 6 февраля Папа Франциск обратился к украинской молодежи, предложив ей прощать врагов.