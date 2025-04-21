Смерть Папы Франциска может стать началом осуществления тысячелетнего пророчества о конце света

Смерть 88-летнего Папы Римского Франциска в ночь 21 апреля стала источником тревоги для миллионов — и все из-за таинственного средневекового пророчества, которое на протяжении веков нависает над Папами. Речь идет о так называемом предсказании святого Малахия, и Фокус рассказывает о нем.

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Речь идет о так называемом пророчестве святого Малахия — ирландского архиепископа XII века, который, по легенде, во время паломничества в Рим получил мистическое откровение о будущем Церкви. В своих записях он якобы предсказал последовательность всех Пап Римских и написал о них 112 загадочных латинских фраз, каждая из которых символически описывает определенного понтифика, начиная с 1143 года.

Пророчество о Папах

Франциск, согласно подсчетам, считается 112-м Папой в списке святого Малахия — а значит, последним. Именно во время его правления, согласно пророчеству, мир должен испытать последние гонения, разрушение города Рима и Судный день.

"В последние гонения на Святую Римскую Церковь воцарится Петр Римлянин, который будет пасти свою паству среди многих скорбей, после чего семигорный город будет разрушен, и страшный Судья будет судить людей. Конец", — такова последняя запись святого в его "Книге пророчеств о папах",

Хотя Франциск не носил имя Петр, некоторые исследователи указывают на интересные параллели: его фамилия Бергольо может переводиться как "гора" или "скала". Это слово перекликается с именем Петр, что с греческого означает "камень"). Кроме того, его понтификат пришелся на времена мировых потрясений — пандемий, войн, климатических катастроф и религиозного напряжения.

Пророчество было обнародовано в 1595 году бенедиктинцем Арнольдом Вионом, который утверждал, что нашел его в архивах Ватикана. Хотя Ватикан никогда не признавал эти записи аутентичными, интерес к ним не угасал — особенно с каждой сменой понтифика.

Напомним, утром 21 апреля в возрасте 88 лет умер Папа Римский Франциск. Последний раз он появлялся на публике накануне, когда он обращался к верующим по случаю Пасхи.

Фокус рассказывал, что известно об умершем Папе Римском Франциске. В частности, последние 2 месяца его здоровье дало сбой из-за тяжелой формы бронхита и понтифик проходил курс лечения.