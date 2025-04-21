Знал несколько языков и был химиком по образованию: что известно об умершем Папе Римском Франциске

21 апреля в своей резиденции в Ватикане умер 88-летний Папа Римский Франциск. Последние 2 месяца его здоровье дало сбой из-за тяжелой формы бронхита. Понтифик проходил курс лечения, ему делали переливания крови, а жизнь балансировала на грани.

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Папа Римский Франциск в мирской жизни мире носил имя Хорхе Марио Бергольо. Он родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. Его отец работал железнодорожником.

Первый Папа из Нового Света

Франциск стал первым Папой католического мира из Нового Света, а также первым Папой-иезуитом.

В семинарию Вилья-Девото в Буэнос-Айресе Бергольо поступил в 22-летнем возрасте. В 1958 г. пополнил ряды ордена иезуитов. Далее продолжил духовное обучение в Чили, а по возвращении в Аргентину поступил в колледж Святого Иосифа, который окончил с отличием.

Кроме родного испанского Франциск в совершенстве знал итальянский и немецкий языки. По образованию он был химиком-технологом.

Посвящение Бергольо состоялось 13 декабря 1969 года. Вскоре он занял должность ректора колледжа святого Иосифа, который сам когда-то закончил. Затем, получив докторскую степень в Германии, стал директором Кордовской архиепископии.

Фото: УГКЦ

Был помощником кардинала Антонио Кваррасино.

В 2005 году против кардинала Бергольо возбудили уголовное дело — его обвиняли в том, что в 1976 году он якобы сдал хунте двух священников-иезуитов, но эта версия не подтвердилась и его оправдали.

В апреле того же года после смерти Иоанна Павла II кардинал принял участие в Конклаве как Папа-избиратель. Но во втором туре большинство голосов получил его оппонент Йозеф Ратцингер, который принял имя Бенедикта XVI и стал новым Папой.

После того, как Бенедикт отказался от папства в 2013 году по состоянию здоровья, Бергольо снова участвовал в Конклаве, на этот раз успешно.

Что Папа Римский говорил об Украине

Папа Римский Франциск ранее выражал обеспокоенность относительно войны в Украине и запретом Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). По его мнению, надо отделять злые поступки и молитвы.

"Я боюсь за свободу тех, кто молится, потому что тот, кто действительно молится, всегда молится за всех. Ты не делаешь зла, потому что молишься. Если кто-то делает зло против своего народа, он будет виноват, но он не может делать зла, потому что он молился", — сказал Франциск.

Фото: Офис президента

Папа Римский Франциск призвал к миру в мире на фоне войн в Украине и секторе Газа. По его мнению, "достигнутый мир лучше, чем бесконечная война".

"Пожалуйста. Страны, которые находятся в состоянии войны, все они, прекратите войну. Ищите переговоров. Ищите мира", — сказал Папа.

В апреле 2024 года в Ватикане дети из Украины встретились с Папой Римским Франциском. Это произошло после общей аудиенции, которую проводил понтифик. Он подошел к ним и поцеловал украинский флаг, который дети держали в руках.

9 марта 2024 года Папа Римский заявил, что Украина должна найти смелость выбросить "белый флаг" перед Россией. Понтифик сказал, что в условиях конфликта в Украине, сторона, которая проигрывает, должна отыскать в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры.

В апреле 2024 года Папа Римский назвал Украину "замученной" и показал верующим экземпляр Нового Завета и набор четки, которые принадлежали убитому 23-летнему украинскому военному.

"Я хотел бы, чтобы мы все в эту минуту немного помолчали, думая об этом молодом человеке и многих других, подобных ему, которые погибли в этой бессмысленной войне. Война всегда разрушает, давайте думать о них и молиться", — сказал он.