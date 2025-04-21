Знав кілька мов і був хіміком за освітою: що відомо про померлого Папу Римського Франциска

21 квітня у своїй резиденції у Ватикані помер 88-річний Папа Римський Франциск. Останні 2 місяці його здоров'я дало збій через важку форму бронхіту. Понтифік проходив курс лікування, йому робили переливання крові, а життя балансувало на межі.

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Папа Римський Франциск у мирському житті світі носив ім'я Хорхе Маріо Бергольо. Він народився 17 грудня 1936 року у Буенос-Айресі у родині італійських емігрантів. Його батько працював залізничником.

Перший Папа з Нового світу

Франциск став першим Папою католицького світу із Нового Світу, а також першим Папою-єзуїтом.

У семінарію Вілья-Девото у Буенос-Айресі Бергольйо вступив у 22-річному віці. У 1958 р. поповнив лави ордена єзуїтів. Далі продовжив духовне навчання у Чилі, а після повернення до Аргентини вступив до коледжу Святого Йосипа, який закінчив з відзнакою.

Крім рідної іспанської Франциск досконало знав італійську та німецьку мови. За освітою він був хіміком-технологом.

Посвячення Бергольйо відбулося 13 грудня 1969 року. Незабаром він обійняв посаду ректора коледжу святого Йосипа, яки сам колись закінчив. Потім, здобувши докторський ступінь у Німеччині, став директором Кордівської архієпископії.

Фото: УГКЦ

Був помічником кардинала Антоніо Кваррасіно.

У 2005 році проти кардинала Бергольйо порушили кримінальну справу — його звинувачували у тому, що у 1976 році він нібито здав хунті двох священників-єзуїтів, але ця версія не підтвердилася і його виправдали.

У квітні того ж року після смерті Івана Павла ІІ кардинал взяв участь у Конклаві як Папа-виборник. Але в другому турі більшість голосів отримав його опонент Йозеф Ратцінгер, який прийняв ім'я Бенедикта XVI і став новим Папою.

Після того, як Бенедикт відмовився від папства у 2013 році через стан здоров'я, Бергольйо знову брав участь у Конклаві, цього разу успішно.

Що Папа Римський говорив про Україну

Папа Римський Франциск раніше висловлював стурбованість щодо війни в Україні та забороною Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). На його думку, треба відділяти злі вчинки та молитви.

"Я боюся за свободу тих, хто молиться, тому що той, хто справді молиться, завжди молиться за всіх. Ти не чиниш зла, бо молишся. Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен, але він не може чинити зла, бо він молився", — сказав Франциск.

Фото: Офіс президента

Папа Римський Франциск закликав до миру в світі на тлі війн в Україні та секторі Гази. На його думку, "досягнутий мир кращий, ніж безкінечна війна".

"Будь ласка. Країни, які перебувають у стані війни, всі вони, припиніть війну. Шукайте переговорів. Шукайте миру", — сказав Папа.

У квітні 2024 року у Ватикані діти з України зустрілися з Папою Римським Франциском. Це сталося після загальної аудієнції, яку проводив понтифік. Він підійшов до них і поцілував український прапор, який малеча тримала в руках.

9 березня 2024 року Папа Римський заявив, що Україна має знайти сміливість викинути "білий прапор" перед Росією. Понтифік сказав, що в умовах конфлікту в Україні, сторона, яка програє, повинна відшукати в собі хоробрість визнати це і погодитися на мирні переговори.

У квітні 2024 року Папа Римський назвав Україну "замученою" і показав вірянам примірник Нового Завіту та набір чоток, які належали вбитому 23-річному українському військовому.

"Я хотів би, щоб ми всі в цю хвилину трохи помовчали, думаючи про цього молодого чоловіка та багатьох інших, подібних до нього, які загинули в цій безглуздій війні. Війна завжди руйнує, давайте думати про них і молитися", — сказав він.