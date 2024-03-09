Папа Римский считает, что Украина должна найти смелость выбросить "белый флаг" перед Россией

Понтифик считает, что тот, кто терпит поражение, должен иметь смелость вести переговоры, чтобы смерти закончились.

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Папа Римский Франциск заявил, что в условиях конфликта в Украине, проигравшая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры. Об этом он сказал в интервью швейцарскому вещателю RSI еще в начале февраля этого года, но текстовая версия появилась только 9 марта.

После этого на слова понтифика обратили внимание ведущие информационные агентства.

Понтифик отвечал на вопрос журналиста, должна ли Украина "поднять белый флаг и пойти на переговоры с РФ, несмотря на то, что многие говорят, что это узаконит агрессию Москвы".

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"Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, кто имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры", — сказал он, отвечая на вопрос об отношении к капитуляции Украины.

Он добавил, что сегодня можно вести переговоры с помощью международных государств.

"Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не так, надо иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколько смертей закончится? Вовремя вести переговоры, искать какую-то страну, которая будет посредником. Не стесняйтесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась", — сказал понтифик.

По его словам, сейчас в конфликте в Украине есть много желающих выступить в роли посредников, в частности Турция.

Западные СМИ отметили, что Франциск впервые употребил такие термины, как "белый флаг" или "побежденный", обсуждая войну в Украине, хотя в прошлом говорил о необходимости переговоров.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что заявления Папы Римского Франциска привели к обнулению репутации Святого Престола. По словам Михаила Подоляка, риторика Папы Римского сделала невозможным его посредническую миссию, поскольку он транслирует пророссийские нарративы.