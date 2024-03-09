Папа Римский считает, что Украина должна найти смелость выбросить "белый флаг" перед Россией
Понтифик считает, что тот, кто терпит поражение, должен иметь смелость вести переговоры, чтобы смерти закончились.
Папа Римский Франциск заявил, что в условиях конфликта в Украине, проигравшая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры. Об этом он сказал в интервью швейцарскому вещателю RSI еще в начале февраля этого года, но текстовая версия появилась только 9 марта.
После этого на слова понтифика обратили внимание ведущие информационные агентства.
Понтифик отвечал на вопрос журналиста, должна ли Украина "поднять белый флаг и пойти на переговоры с РФ, несмотря на то, что многие говорят, что это узаконит агрессию Москвы".Важно
"Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, кто имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры", — сказал он, отвечая на вопрос об отношении к капитуляции Украины.
Он добавил, что сегодня можно вести переговоры с помощью международных государств.
"Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не так, надо иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколько смертей закончится? Вовремя вести переговоры, искать какую-то страну, которая будет посредником. Не стесняйтесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась", — сказал понтифик.
По его словам, сейчас в конфликте в Украине есть много желающих выступить в роли посредников, в частности Турция.
Западные СМИ отметили, что Франциск впервые употребил такие термины, как "белый флаг" или "побежденный", обсуждая войну в Украине, хотя в прошлом говорил о необходимости переговоров.
Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что заявления Папы Римского Франциска привели к обнулению репутации Святого Престола. По словам Михаила Подоляка, риторика Папы Римского сделала невозможным его посредническую миссию, поскольку он транслирует пророссийские нарративы.