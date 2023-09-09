"Абсолютно очевидно": Папа Римский занимает пророссийскую позицию, – ОП (видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что заявления Папы Римского Франциска привели к обнулению репутации Святого Престола.

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Папа Римский Франциск не может быть посредником в урегулировании войны между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "24 каналу" 8 сентября.

По словам Михаила Подоляка, риторика Папы Римского сделала невозможной его посредническую миссию, так как он транслирует пророссийские нарративы.

"Это абсолютное, несознательное, безусловно, но обнуление репутации Святого Престола", — констатировал Подоляк.

По мнению советника главы ОП, пророссийская позиция главы католической церкви может иметь негативное влияние.

"Если человек четно промоутирует право России убивать на другой суверенной территории граждан другой страны, это является промоцией войны так таковой", — сказал советник.

Михаил Подоляк также отметил, что его понравилась реакция польского еженедельного журнала Wprost, разместившего на обложке карикатуру, которая "четко показывает отношение католического мира к заявлениям Папы Римского".

Михаил Подоляк о высказываниях Папы Римского

Что сказал Папа Римский

Напомним, 25 августа Папа Римский Франциск с помощью телемоста обратился к участникам Всероссийской встречи молодежи в Санкт-Петербурге, призвав молодых российских католиков не забывать о "великом наследии" РФ.

"Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности", — сказал Понтифик.

Позже Коммуникат Апостольской Нунциатуры в Украине прокомментировал высказывание Папы, отметив, что Понтифик является "решительным противником и критиком любой формы империализма или колониализма во всех народах и ситуациях".