В Киеве не знают: в Ватикане заявили, что миротворческая миссия Папы Римского в Украине продолжается

В Ватикане надеются, что миротворческая миссия понтифика принесет положительный результат по достижению мира между Россией и Украиной.

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Папа Римский Франциск и дальше пытается реализовать "миротворческую миссию" в Украине. Об этом 10 мая сообщил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Он якобы пытается положить конец конфликту между Россией и Украиной. Для этого руководитель Католической церкви стремится наладить между представителями Киева и Москвы соответствующие контакты, но их результаты не объявлены публично.

"Есть изменения, но, конечно, на конфиденциальном уровне", – заявил представитель Ватикана.

Госсекретарь надеется, что результат будет положительным. Он верит в значительный прогресс миссии.

Ватикан якобы пытается попробовать прекратить войну России против Украины. При этом украинским властям ничего не известно о деятельности понтифика в этом направлении.

Напомним, государственный секретарь Ватикана 4 мая заявил, что Папа Римский удивлен, что о его "миротворческой миссии" никто не знает. Подробности его он не объявил. Пьетро Паролин заявил, что Украина и Россия были проинформированы о мирной миссии Папы Римского Франциска, хотя в СМИ обеих стран заявили, что не знают об этом. Представители украинских властей не подтвердили информацию о согласовании соответствующих мер с Ватиканом.

Также 1 мая стало известно, что Папа Римский намерен встретиться с патриархом РПЦ Кириллом. Священнослужители планировали встретиться на территории Иерусалима еще летом прошлого года, но Россия решила захватить Украину. По словам Франциска, Ватикан принимает участие в "секретной миротворческой миссии" в Украине. Понтифик общался с российским патриархом через митрополита Антония, нового руководителя "отдела внешних церковных связей московского патриархата". Отдельно Папа Римский обсудил тему помощи Ватикану в возвращении похищенных Россией украинских детей. Святой Престол выступал посредником в некоторых обменах пленными, так что в этом вопросе также должно пройти все хорошо.