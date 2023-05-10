У Києві не знають: у Ватикані заявили, що миротворча місія Папи Римського в Україні триває

У Ватикані сподіваються, що миротворча місія понтифіка принесе позитивний результат щодо досягнення миру між Росією та Україною.

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Папа Римський Франциск і на надалі намагається реалізувати "миротворчу місію" в Україні. Про це 10 травня повідомив держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін.

Він нібито намагається покласти край конфлікту між Росією та Україною. Для цього керівник Католицької церкви прагне налагодити між представниками Києва та Москви відповідні контакти, але їхні результати не оголошені публічно.

"Є зміни, але звичайно, на конфіденційному рівні", — заявив представник Ватикану.

Держсекретар сподівається, що результат буде позитивним. Він вірить у суттєвий прогрес місії.

Ватикан нібито намагається спробувати припинити війна Росії проти України. При цьому українській владі нічого не відомо щодо діяльності понтифіка у цьому напрямку.

Нагадаємо, державний секретар Ватикану 4 травня заявив, що Папа Римський здивований, що про його "миротворчу місію" ніхто не знає. Подробиці її він не оголосив. П'єтро Паролін заявив, що Україна та Росія були проінформовані про мирну місію Папи Римського Франциска, хоча в ЗМІ обох країн заявили, що не знають про таку. Представники української влади не підтвердили інформацію щодо погодження відповідних заходів із Ватиканом.

Також 1 травня стало відомо, що Папа Римський має намір зустрітися з патріархом РПЦ Кирилом. Священнослужителі нібито планували зустрітися на території Єрусалима ще влітку минулого року, але Росія вирішила захопити Україну. За словами Франциска, Ватикан бере участь у "секретній миротворчій місії" в Україні. Понтифік спілкувався із російським патріархом через митрополита Антонія, новим керівником "відділу зовнішніх церковних зв'язків московського патріархату". Окремо Папа Римський обговорив тему допомоги Ватикану у поверненні викрадених Росією українських дітей. Святий Престол виступав посередником у деяких обмінах полоненими, тож у цьому питанні також має пройти все добре.