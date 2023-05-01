"Шлях до миру": папа Римський хоче зустрітися з патріархом РПЦ Кирилом (відео)

Священнослужителі хотіли зустрітися в Єрусалимі влітку минулого року, але плани перервала розв'язана Росією повномасштабна війна. За словами Франциска, Ватикан бере участь у "секретній миротворчій місії" в Україні.

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Папа Римський Франциск хотів би провести зустріч із патріархом Російської православної церкви (РПЦ) Кирилом. Про це він сказав журналістам 30 квітня на зустрічі з журналістами у літаку під час рейсу з Будапешта до Риму, пише польське агентство РАР.

Плани зустрічі з Кирилом у Єрусалимі у понтифіка були у червні чи липні минулого року, але їх перервав початок повномасштабної війни, яку розв'язала Росія з Україною.

"Після початку вторгнення РФ я лише один раз спілкувався з патріархом Кирилом — 40 хвилин у Zoom. Це доведеться зробити (зустрітися з патріархом РПЦ)", — заявив Франциск.

Понтифік спілкувався із російським патріархом через митрополита Антонія, новим главою "відділу зовнішніх церковних зв'язків московського патріархату".

Окремо папа Римський торкнувся теми допомоги Ватикану у поверненні викрадених Росією українських дітей. Святий Престол виступав посередником у деяких обмінах полоненими, тож у цьому питанні також має пройти все добре, переконаний він.

"Ми маємо допомогти, щоб це не було приводом для війни. Це проблема людства, допоможуть будь-які людські жести, але не жести жорстокості. Ми повинні зробити все, що в наших силах", — резюмував він.

"Секретна миротворча місія" Ватикану щодо Українієи

Ватикан, за словами папи Римського, бере участь у "секретній миротворчій місії" після закінчення війни між Росією та Україною.

"Зараз йдеться про місію, але вона ще не оприлюднена. Коли буде можливість, я розповім про неї. На мою думку, світ завжди досягається шляхом відкриття каналів, а не їхнім закриттям", — цитує його Reuters.

Папа додав, що говорив про ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та з митрополитом Іларіоном, представником Російської православної церкви у Будапешті.

"Ми говорили про все це. Усі зацікавлені у дорозі до миру", — поінформував священнослужитель.

Після російського вторгнення в Україну Франциск практично щотижня закликав до миру та неодноразово висловлював бажання виступити посередником між Києвом та Москвою. Його пропозиція досі не призвела до жодного прориву, зауважили журналісти.

Нагадаємо, що папа Римський у жовтні 2022 року пропонував президентам України та Росії Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну поговорити у Ватикані про завершення війни.

Франциск також називав велику війну в Україні світовою. За його словами, у причинах конфлікту ще слід розібратися.